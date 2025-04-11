故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜！船長起訴　法官：繼續收押

▲「宏泰58」之貨輪在我國海域毀壞台澎3號海纜線一案，經南檢偵查終結並提起公訴，台南地院11日下午裁定王姓船長羈押。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦大陸籍王姓船長駕駛「宏泰58」貨輪，在我國海域以錨爪毀壞中華電信公司台澎3號海纜線案，檢察官偵查終結依電信法罪嫌將王姓船長起訴。全案移審台南地院後，法官以涉嫌重大為由裁定繼續羈押王姓船長。

台南地院指出，被告王姓船長涉犯電信管理法第72條第1 項之毀壞或其他非法方式危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告為大陸地區人士，在台無固定居所亦無親友，與台灣地緣關係薄弱，依卷內事證，有事實足認被告有逃亡之虞，本件有刑事訴訟法第101條第1 項第1 款之羈押事由存在。法院審酌被告所犯係毀壞海纜纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，且可能產生公共危險，犯罪情節非輕，對社會秩序影響不可謂不重大，有高度確保本案審理程序進行之公益，認被告有羈押之必要應予羈押。

▲「宏泰58」之貨輪在我國海域毀壞台澎3號海纜線一案，經南檢偵查終結並提起公訴，台南地院11日下午裁定王姓船長羈押。（圖／記者林東良攝）

台南地檢署徐書翰檢察官，指揮海洋委員會海巡署艦隊分署第四海巡隊等專案小組，偵辦登記船名「宏泰58」之貨輪 在我國海域毀壞台澎3號海纜線（TP3）案，經偵查終結並提起公訴。

檢察官認為王姓船長係多哥共和國籍「宏泰58」貨輪之大陸籍船長，明知「宏泰58」貨輪電子海圖均有標示我國海底電纜之位置，且台南市北門區外海海底設有台澎3號海纜線，該區域亦為我國政府公告之禁錨區，船隻不得下錨，竟基於毀壞海纜纜線之犯意，於2025年2月25日凌晨，在台南市北門區西方外海5海浬附近，指示船員將錨爪釋放下水，並駕船在台澎3號海纜線上方做Z字形移動，利用貨輪錨爪勾斷臺澎3號海纜線，導致中華電信公司海纜系統受損，並影響台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信使用，因認王姓被告涉犯電信管理法第72條第1項毀壞海纜相關設施罪嫌，依法提起公訴，並請法院審酌王姓被告否認犯行，且始終未供出幕後指使船東之身分，犯後態度不佳，建請法院量處適當之刑。

另「宏泰 58」貨輪秦姓等7名大陸籍船員，經專案小組調查後，認秦男等人犯罪嫌疑不足，均為不起訴處分，該7名大陸籍船員目前收容中，另由權責單位依法遣送出境。