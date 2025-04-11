故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　宏泰58貨輪大陸船長起訴

▲多哥籍宏泰58貨輪因破壞台灣連外海纜，遭海巡署人員查扣帶回，船長今遭起訴。（圖／記者張君豪翻攝）



記者林東良／台南報導

大陸籍王姓船長駕駛「宏泰58」貨輪，在我國海域以錨爪毀壞中華電信公司台澎3號海纜線，檢察官調查後今（11日）偵查終結，檢方依電信法罪嫌將王姓船長起訴，另7名大陸籍船員因罪證不足處分不起訴。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，徐書翰檢察官指揮海洋委員會海巡署艦隊分署第四海巡隊等專案小組，偵辦登記船名「宏泰58」之貨輪 在我國海域毀壞台澎3號海纜線（TP3）案，經偵查終結並提起公訴。

▲▼台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，宏泰58貨輪破壞台澎3號海纜線，檢方今偵結起訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢方起訴指出，多哥共和國籍「宏泰58」貨輪之大陸籍王姓船長，明知「宏泰58」貨輪電子海圖均有標示我國海底電纜之位置，且台南市北門區外海海底設有台澎3號海纜線，該區域亦為我國政府公告之禁錨區，船隻不得下錨，竟基於毀壞海纜纜線之犯意，於2025年2月25日凌晨，在台南市北門區西方外海5海浬附近，指示船員將錨爪釋放下水，並駕船在台澎3號海纜線上方做Z字形移動，利用貨輪錨爪勾斷臺澎3號海纜線，導致中華電信公司海纜系統受損，並影響台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信使用，因認王姓被告涉犯電信管理法第72條第1項毀壞海纜相關設施罪嫌，依法提起公訴。

另一方面，由於王姓船長矢口否認犯行，且一直未供出幕後指使船東之身分，犯後態度不佳，建請法院量處適當之刑，檢方也將另外分案，調查船東是否涉案。

另一方面，宏泰58貨輪的7名大陸籍船員，經專案小組調查後，認秦男等人犯罪嫌疑不足，均為不起訴處分（該7名大陸籍船員目前收容中，另由權責單位依法遣送出境）。台南地檢署將持續與相關單位共同查緝此類惡意破壞我國海域海底電纜線行為，以維護我國電信海纜設施安全及人民權益。