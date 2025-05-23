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中選會否決「反廢死」公投　國民黨團：民進黨實質獨裁的前菜

▲▼立法院院會 反廢死公投大體討論時 吳思瑤向院長提抗議 新黨副秘書長出現在媒體區 引發朝野立委口水戰 柯建銘也上主席台 要求韓國瑜處理 議場陷入一片混亂。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會日前處理反廢死公投。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

中選會今（23日）晚間否決國民黨所提的反廢死公投提案。國民黨團批評，行政獨裁的幽靈正籠罩台灣上空，嚴厲譴責中選會違法亂權、淪政黨打手行徑，認為「反廢死」公投遭否決只是民進黨實質獨裁的前菜，今日國民黨，明日全台灣，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

國民黨團指出，「反廢死」是超過八成民意的社會共識，憲法法庭卻以113年憲判字第八號判決，讓死刑實質走入歷史，引發社會高度的反彈。國民黨團為反映民意才提出「反廢死公投」，要以人民的集體意志，向民進黨說不。

國民黨團說，然而民進黨害怕面對八成民意，民進黨黨綱中更是明確主張廢死，而今天中選會這項決議突顯號稱獨立機關的中選會早已淪為民進黨政治打手、御用工具，與檢調成為打壓異己的「東廠集團」，這是對台灣民主及為了公投努力的民主前輩最大的汙辱。

國民黨團說明，依據《公投法》指出由立法院提出的公投提案，行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，而今日的中選會的違法決議，就是行政濫權最具體的展現，之前民進黨利用憲法法庭將不符己意的法律全部宣告違憲，利用檢調大抓在野人士，現在利用中選會違法擴權，實質架空立法院，這不是「獨裁政府」，什麼才是「獨裁政府」？台灣正在民主倒退之中，全民必須有所警覺。

國民黨團呼籲，今日賴清德主政下的台灣，國會通過的法律，行政院公然違抗、國會三讀通過的預算拒不執行，賴清德以司法獨裁手段整肅在野黨。今日「反廢死公投」無法交付公民公投，只是民進黨實質獨裁的前菜，未來行政濫權、司法打壓異己的濫權行徑，必將肆無忌憚的全面展開。今日國民黨，明日全台灣。台灣人民準備好了嗎？
 

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