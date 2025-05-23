藍白丟包反戒嚴、移轉投票2項公投　吳思瑤：自知毫無正當性

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團日前力推「反廢死」和「反戒嚴」二項公投，16日「反廢死」公投案在立法院表決通過，國民黨團今（23日）指出，包含民眾黨團提出的「核電延役」、「移轉投票」二項公投，但在民進黨的議事杯葛下，「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」至今無法通過院會，確定趕不上今年公投日。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今受訪時表示，藍白是國會多數，想通過什麼議案哪個不是強渡關山、哪個不會通過？藍白已拿到兩個他們要的公投案，故各自丟包一個，與民進黨團完全無關，之所以丟包，正是自知毫無正當性，作賊心虛。

國民黨團指出，為了守護中華民國、捍衛台灣民主價值，國民黨團提出了「反廢死」和「反戒嚴」二項公投，民眾黨團提出了「核電延役」、「移轉投票」二項公投，在民進黨的議事杯葛下，國民黨及民眾黨兩黨團共同努力下仍然通過了國民黨團的「反廢死公投」，以及民眾黨團的「核電延役公投」。因民進黨團於院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」，未在法定最後送件日前，於立法院表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。

對此，吳思瑤表示，藍白作為國會多數，想過哪個案不會過？正因為藍白已拿到兩個他們要的公投案，故各自丟包一個，與民進黨團完全無關。

吳思瑤直言，在野黨顯然知道反戒嚴公投毫無社會正當性，國民黨做為台灣戒嚴第一品牌，若繼續強推此案，只是鬧笑話。機關算盡後，日前變更議程，讓民眾黨團排在後面的核三延役公投插隊表決，將原有的四項公投提案濃縮為兩項案。這證明藍白當初的提案粗製濫造，不敢接受全民的檢驗；民進黨團始終反對，這種為救罷免而提出的詐騙公投。