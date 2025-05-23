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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭批評是民進黨側翼　罷團「基隆絕沛」：為何不能跟政黨站在一起

▲▼罷免國民黨立委林沛祥案第二階段連署今（23日）送件。（圖／讀者提供）

▲罷免國民黨立委林沛祥案第二階段連署今（23日）送件。（圖／讀者提供）

記者郭運興／台北報導

罷免藍委林沛祥公民團體「基隆絕沛」，今（23日）遞交第二階段連署書37533份，達成二階連署門檻123%。針對「外界質疑民進黨在連署佔重要因素」，領銜人陳青逸回應，他們常被分化是「民進黨側翼」，但民進黨做錯了什麼？他們為什麼不可以跟政黨站在一起？這些連署書確實是許多民進黨服務處代收，但大家想想看，一個公民要怎樣才可以收連署書？店家也會受到打壓，所以當然是回到政治場域議員服務處，各個行政區都有，沒有什麼好特別說的。

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，他們常常被分化說「你就是民進黨的側翼」，但民進黨怎麼了嗎？民進黨做錯了什麼嗎？他們為什麼不可以跟政黨站在一起呢？

陳青逸表示，憲政民主國家在政治事務裡面，最重要關鍵的角色就是政黨，因為政黨集結了公民的力量，當然大家政治立場有所不同，但不能因為有政黨就貼一個政黨打手的標籤。

陳青逸說，當然，如果拿黨員名冊去抄，甚至打開戶政系統去查詢，那就是不同層次的問題了，但他們清清白白，當然他也有被調查局約談，但是以證人的身分，非常開心能接受約談，因為可以清清楚楚說明連署書的來源。

陳青逸再說，這些連署書確實是許多民進黨市議員服務處代收，但大家想想看，一個公民要怎樣才可以收連署書呢？店家也會受到打壓，所以真的是需要一些開放的辦公室，當然就是回到政治場域，那就是議員服務處，各個行政區都有，這個沒有什麼好特別說的。

陳青逸強調，他們當然非常感謝民主進步黨在這個過程給予很大的幫助，為什麼民進黨要站在後面支持，理由也很正當，因為這個國家運作已經被國民黨與民眾黨癱瘓，今天如果真的不是受不了，作為一個平凡人、跟政治無關的人怎麼會跑在第一線呢？

最後，陳青逸直言，大家可以想看看，親愛的基隆市民如果還沒參與連署，今天希望可以看看這些數字，這些數字不是在黨部裡面抄的，而是真真實實在街頭每一個角落寫出來的，所以請國民黨認清楚公民的力量。

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