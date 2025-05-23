質疑賴清德「經常跟罷團開會」　藍委狠酸：賴神不務正業也沒關係

▲國民黨立委陳菁徽。（資料照／國民黨文傳會提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳菁徽今（23日）質疑，賴清德可以因為「國政繁忙」缺席世壯運開幕式，但絕對有空跟罷團領銜人開會，而且是「經常跟罷團開會」，她緊接著開酸，但「賴神沒錯」，沒有不務正業，就算沒做正事也沒關係，請全體國人一定要諒解。

民進黨台北市議員洪健益日前脫口，「賴清德常跟罷團開會」，黨中央事後雖澄清，該評論與事實不符，但此話儼然已成為輿論熱議的焦點。陳菁徽今日表示，賴清德這一年到底都在做什麼？這個問題，恐怕是現在全台推動大罷免的罷團領銜人們最清楚。

陳菁徽質疑，賴清德可以因為「國政繁忙」，不去出席世壯運的開幕式，但是絕對有空跟罷團領銜人們開會，而且不只一次，是經常跟罷團領銜人開會，「偉大的賴清德總統，像個癡情的男子漢，靜靜的傾聽，含情脈脈的注視著每位罷團領銜人，筆記哪一位市議員還沒配合」。

陳菁徽表示，一年領國人納稅錢600萬元的總統，其實沒有不務正業，因為治理國家不是他的正業， 推動大罷免才是他的正業，所以，賴清德什麼都沒有做錯，他是對的，他是唯一的真理，他是神一般的存在。

此外，陳菁徽進一步開酸，賴清德可以提出史上最高總預算案，還是繼續哭窮沒辦法做事，但賴神沒錯；可以身邊出現共諜，但總統有神功護體，所以，刀槍不入，賴神沒錯。

陳菁徽說，賴清德可以不滿意度創新高，但錯的是民調，錯的是民意，誰不愛總統，誰就是中共同路人，她直言，賴神沒做正事也沒關係，請全體國人一定要諒解，即便國家在退步，社會在分裂，國人在受苦，但千錯萬錯都不是賴清德的錯。