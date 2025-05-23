網友曬照Lady Gaga髮型像蔡英文　釣出小英親回：不可能會是我

▲前總統蔡英文親自回覆網友貼文。（圖／翻攝Threads／wiley.com.tw）

實習記者石嘉豪／台北報導

國際巨星Lady Gaga的世界巡演日前來到新加坡，吸引許多台灣歌迷特地搭機前往共襄盛舉，然而，有網友在社群平台曬出演唱會的照片，認為Lady Gaga某一套髮型與前總統蔡英文相似，不料，竟然釣出小英本尊於今（23日）親自回應，「不可能會是我」。

Lady Gaga帶著新專輯《MAYHEM》展開全新的世界巡迴演唱會，有網友日前驚覺在新加坡國家體育場舉行的演唱會中，Lady Gaga某一套演出的髮型，神似前總統蔡英文，為此，興奮地在社群平台上發文分享。

此貼文發布至今，除了已經累計吸引近6萬人次瀏覽，更讓人驚訝的是，蔡英文今日稍早也親自在貼文下方留言回覆，「我才剛從歐洲回來，不可能會是我」。

網友們見到小英留言，則接連湧入按讚並嗨喊，「總統退休之後留言越來越放開了」、「被小英總統親自回覆，原po可以截圖當傳家寶了」、「我看到小英總統兩分鍾前的回覆了！打字手都在抖啊」、「謝謝小英總統帶給今天的我最大的笑聲」。

▲前總統蔡英文親自回覆網友貼文，網友反應熱烈。（圖／翻攝Threads／蔡英文）