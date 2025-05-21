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520全民打分數「平均57分被當了」　游盈隆曝賴清德就職周年成績單

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德20日就職屆滿1周年，台灣民意基金會董事長游盈隆提到自家民調表示，關於「賴總統上任一週年，全民打分數」，結果顯示，四成的人認為不及格，五成七的人認為及格，平均成績57.14分，被當了，而前總統蔡英文上任週年平均成績則是52.41分，兩人都沒達到60分及格標準，顯示國家主人打分數是相當嚴格的。

游盈隆表示，5月20日是賴清德總統上任一週年，台灣民意基金會公布一份全國性民調報告，約1萬5千字，國內主要媒體都做了相當大篇幅的報導。

游盈隆指出，其中一部分是關於「賴總統第一年施政表現，全民打分數」。結果是，四成的人認為不及格，五成七的人認為及格，其中包括一成六認為表現平平、勉強及格，平均成績57.14分，被當了。

游盈隆再指，這與前總統蔡英文上任一週年相比，蔡英文平均成績52.41分，賴清德57.14分，都沒達到60分的及格標準，顯示國家主人打分數是相當嚴格的。

最後，游盈隆提到，他也接受媒體專訪，記者突然問他，如果打分數，會打幾分？自己則是回答61分。不知大家會打幾分？

▼台灣民意基金會「賴清德執政表現，全民打分數｣民調。（圖／台灣民意基金會民調提供）

▲▼台灣民意基金會「賴清德執政表現，全民打分數｣民調。（圖／台灣民意基金會民調提供）

訪問期間是2025年5月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話756人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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