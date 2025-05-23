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控罷團發黑函抹黑「性侵、逼墮胎」　廖偉翔報警提告：絕不姑息

▲▼國民黨立委廖偉翔指控罷團青鳥散播黑函抹黑。（圖／翻攝自Facebook／廖偉翔）

▲國民黨立委廖偉翔指控罷團青鳥發黑函，惡意抹黑。（圖／翻攝自Facebook／廖偉翔）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，國民黨更有31位立委罷免案達標二階門檻。但國民黨立委廖偉翔今（23日）貼出一封針對他的黑函表示，罷團青鳥側翼黑函，自己絕不姑息，內容惡意抹黑他「侵害」、「使人墮胎」等極度不實誹謗內容，自己已正式報案並準備提告，目前取得相關監視器畫面鎖定犯罪嫌疑人，一定會將惡徒繩之以法。他強調，敬告罷團、青鳥、側翼，低劣手法只會讓選民唾棄，也必然要接受法律制裁，切勿以身試法。

廖偉翔表示，今天早上，有人向他反映收到不具名黑函，內容惡意抹黑他「侵害」、「使人墮胎」等極度不實的誹謗內容。

廖偉翔透露，自己已在今天正式報案並準備提告「妨礙名譽」及「意圖使人不當選」，目前也取得相關監視器畫面鎖定犯罪嫌疑人，請警方協助捉拿歸案。

廖偉翔強調，針對罷免團體、青鳥側翼用這樣造謠抹黑的方式，對他的人身攻擊，以及波及他無辜的家人與朋友，惡性重大他絕不寬貸，一定會將這些惡徒繩之以法。

另外，廖偉翔補充，根據選罷法第104條，「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。

最後，廖偉翔表示，敬告罷免團體、青鳥、側翼，這樣低劣的手法只會讓選民唾棄，也會必然要接受法律的制裁，切勿以身試法。

▼國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

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