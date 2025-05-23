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狠父虐待8年「小學打到高中」可憐童全身傷　每天只吃營養午餐

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名男子長期對兒子施以暴力、甚至不給他飯吃，近日遭檢方起訴。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽、潘鳳威／台中報導

台中市一名男子涉長期對其未成年親生兒子施暴，從國小打到高國中，除頻繁對其動手毆打外，甚至不給飯吃，讓兒子只能吃學校的營養午餐，導致兒子身心受到嚴重創傷，罹患創傷後壓力症候群、重鬱症等病症。台中地檢近日偵查終結，依妨害未滿18歲之人身心健全罪，將該男子提起公訴。

起訴書指出，2006年出生的小新（化名）與父母及三名兄弟姊妹同住於台中市西區，然而其父親廣志（化名）自2015年起，以每周4次的頻率對小新施以暴力凌虐。廣志多次以衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶等器物毆打小新，並以掐頸、罰跪的方式加以虐待，且在小新受傷後也不給予妥善醫療。然而，更誇張的是經常不給他飲食，導致小新每日僅能仰賴學校提供的營養午餐果腹。

在長期的暴力虐待下，小新早已遍體鱗傷，包括顏面撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛、雙膝內側瘀青等傷害，2017年1月某日，小新因身上多處瘀傷被學校發現通報送醫，檢查出頭部及胸部挫傷，社會局趕緊將他安置，經過一段時間的觀察與評估後，最終安排其返家。

不料，返家後的小新卻依舊被廣志施暴，2022年12月16日，小新再度被學校發現有多處傷勢，包括左眼撕裂傷，再次送醫並再次於社會局安置。經社福機構長期追蹤與心理評估後，小新確診患有創傷後壓力症候群(PTSD)與重度憂鬱症。

經台中地檢署檢察官調查，詢問廣志、小新與其他同住兄弟姊妹證詞，以及學校、社會局與醫院的輔導、診斷紀錄，認為證據明確，廣志對未成年施以凌虐或其他足以妨害發育之行為，依刑法第286條第1項「妨害未滿18歲之人身心健全罪」提起公訴。

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