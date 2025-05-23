獨老長者端午收禮物笑逐顏開　聖馬爾定醫院送暖心禮物

▲▼ 醫院主動關懷獨居長輩 ，提粽祝賀端午佳節 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著台灣正式邁入超高齡社會，高齡長者獨居的情況也日益普遍，天主教聖馬爾定醫院長期致力於獨居長者關懷服務，結合健康管理師、社工師與保健志工提供定期關懷訪視、健康促進、社福資源轉介等服務。端午佳節前夕，院方特別準備美味肉粽及芝麻粉禮盒贈與列案長輩，不僅讓長輩享受過節氛圍，也期盼藉此喚起社會對弱勢族群的關注，傳遞溫暖與關愛，營造更溫馨、和諧的社會環境。

聖馬爾定醫院社區健康組羅淑亭社工員表示，獨居長者在台灣已成常見現象，除了部分無家屬的個案外，也有不少子女是因工作在外而無法長期陪伴父母，若能建構完善的社會安全網，將有助於提升獨居長輩的生活品質與幸福感。她也提到，許多社區現已設置照顧關懷據點，目的是讓長輩在熟悉的社區中找到歸屬感，透過各項長照服務的串聯，讓社區更有人情味，彼此也能互相照應。

羅淑亭進一步表示，有些列案長輩起初心理會很抗拒，自認尚有生活自理能力，不太願意接受協助，但經過院方單位同仁多次介入關懷後，逐漸卸下心防，同意讓醫院列為照護對象。她舉例有位70多歲阿公，親子關係疏離，加上健康狀況不佳，造成心理抑鬱悲觀、情緒長期低落。透過健康管理師及社工員定期家訪、電話關懷、陪同就醫以及里長的協助，用耐心傾聽與鼓勵，幫助個案重拾對生活的信心，重視自身健康，達到身心靈照護，近半年來阿公的生活自理能力顯著提升，情緒也趨於穩定，健康狀況持續受到良好的追踪。

端午節前夕，社區醫療部同仁提著粽子與芝麻粉禮盒逐一拜訪長輩，送上佳節祝福，長輩們開心的笑著道謝，熱情的邀請「來啦!一起吃啦!」，溫馨場景洋溢著滿滿人情味。獨居長輩身邊雖然缺乏親人陪伴，但在社區醫療部同仁用心的關懷下，度過了一個簡單樸實卻又充滿溫情的端午佳節。期盼社會大眾給予身邊的獨居長者更多關心與支持，共同打造敬老、尊老的友善社會。