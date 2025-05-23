玩趣生活啟動：玩具“反“斗城西門町IP＋概念店開幕

▲全台首家「玩具"反"斗城西門町IP+概念店」正式進駐誠品生活武昌2樓，店內高達300項商品為台灣限定或獨家販售，Z世代與年輕玩家來這裡絕不會空手而回。

【廣編特輯】

還記得小時候拉著爸媽進玩具"反"斗城，硬是不肯走的畫面嗎？現在，這個記憶被打開了一個全新的版本。隨著「Live Toyful 玩趣生活」的品牌升級，玩具"反"斗城不再只是童年的回憶，而是想邀請每一個年齡層重新學會怎麼「玩」的地方。

5月15日，全台首間玩具"反"斗城「IP+概念店」在誠品生活武昌二樓正式開幕。乍聽之下，這可能像是個兒童樂園，但走進去你會發現——這根本是個為大人量身打造的玩趣基地，Z世代、卡牌控、潮流迷、懷舊派，沒有人可以全身而退。

▲玩具"反"斗城西門町IP+概念店，勢必成為Z世代下班後、假日最愛報到、充電的新據點！

亞洲區首席執行官蔡德粦（Leo Tsoi）直白的說：「年輕人不婚不生，那要幹嘛？當然就是『玩』囉！」看似一句玩笑話，背後卻是品牌認真面對少子化與世代轉移下的消費習慣大洗牌——大人也有玩心，大人更需要玩樂來療癒自己。

IP迷的夢幻基地

走進這間概念店，第一眼就知道它不是一般玩具店。門口擺著全球限量的半解剖版魯夫與索隆公仔，由新加坡設計師Jason Freeny操刀，收藏價值爆表，完全是粉絲必拍的打卡聖地。

▲門口鎮店之寶——全球限量Mighty Jaxx半解剖版魯夫與索隆公仔霸氣登場，現場還能接受客製訂製，收藏控絕對要朝聖！

再往裡走，寶可夢卡牌牆讓人瞬間變身收藏魂，還有盲盒區、台灣限定收藏商品、汽車模型天地⋯⋯即使你不是卡牌迷或動漫控，也會忍不住想停下來多看幾眼。

現場還設有拍貼機、超可愛的蠢兔人偶、Kingjun異想世界等互動空間，讓你一秒置身在社群素材製造現場。無論你是獨自來挖寶、情侶來約會、還是一群朋友組團來衝，都不會空手而回。

▲玩具"反"斗城聯手台灣知名藝術家KINGJUN，打造KINGJUN異想宇宙空間，還有超大“蠢兔”打卡牆和超可愛拍貼機，潮人必拍！

這家店跟你印象中的不一樣

這間西門町門市最大的特點，就是「你在別家找不到一樣的東西」。

據蔡德粦表示，這正是品牌現在主打的「百店百念」策略：每家店都有屬於自己風格與選品。西門町這家，鎖定的就是Z世代和潮流玩家，超過1000項商品中，有高達300項是台灣限定或該店獨賣，目的就是讓你每次來都有新鮮感。

換句話說，如果你錯過了某款限量公仔、某個主題月活動，它可能就不會再出現。玩具店變成了藝術快閃、潮流選物店的混合體，玩樂這件事也變得更酷了。

▲集結多款人氣IP，無論你是Z世代、卡牌控、潮流迷還是懷舊派，這裡都能滿足你的所有玩心。

玩，不只是消費

蔡德粦認為，玩具在現代社會的角色已經改變。「它不只是商品，而是一種媒介。」尤其在社群文化發達、生活壓力龐大的背景下，人們需要的是能表達自我、投射情感、找回初心的方式。

而這樣的需求，不分年齡。

玩具"反"斗城試圖透過門市空間、商品組合、顧客互動，把玩具變成日常的一部分。「很多人下班沒地方去，假日不知道做什麼，那來這裡看看新玩具、拍張照、買個小東西讓自己開心一下，有什麼不好？」

這也正是這家西門町店的真正價值——它不是一間店，是一種生活方式的選項。

實體門市還能玩出新高度

在電商崛起、線上購物變成主流的年代，開一間「實體」門市到底還有沒有意義？對玩具"反"斗城來說，答案是肯定的，但前提是你得讓它變得有感。

這家西門町門市，不再只是「貨架＋結帳台」，而是一個能讓人「流連忘返」的場所——你可以在這裡挖寶、拍照、體驗，也可以什麼都不買，但走出去的時候卻覺得今天心情被療癒了。

這正是玩具"反"斗城的野心：讓實體門市不再只是「買東西的地方」，而是「生活的一部分」。

孩子仍是主角之一

當然，兒童市場還是玩具"反"斗城的根本。品牌仍然致力於引進優質玩具與教育性產品，讓下一代能體驗實體互動的樂趣。

「現在小孩很多時間花在平板上，我們希望透過玩具，重新找回那種動手、動腦、互動的純粹快樂，」蔡德粦說。

只是這次，他們不再只對孩子說話，而是對整個家庭、對年輕人、甚至對從未停止過收藏與創作的大人們發出邀請。

▲玩具"反"斗城亞洲執行長蔡德粦（左三）表示，希望透過玩具，讓小朋友及成年人重新找回那種動手、動腦、互動的純粹快樂。

玩趣生活不只在西門町

這間IP+概念店只是開始。根據品牌規劃，今年底前玩具"反"斗城預計在台灣再開出6家新門市，全台據點將突破20家。未來將不只深耕大都會區，也有望拓展到其他城市，讓「玩趣生活」的概念遍地開花。

這樣的擴展策略，既是商業佈局，也是文化實驗：讓更多人有機會，重新發現「玩」的價值。

找回久違的快樂

西門町的這家玩具"反"斗城，看似是一間店，其實更像一個問句：你還記得怎麼玩嗎？

如果你的答案是「好像忘了」，那不妨給自己一個下午的時間，走進去看看。也許你不會帶著玩具出來，但你可能會帶走一些，久違的快樂。

玩具"反"斗城西門町IP+概念店資訊

地址︰台北市萬華區武昌街二段77號 誠品生活武昌2樓

營業時間︰週一至週日 11:30–22:00