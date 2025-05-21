中醫大附醫質子治療助攻　六歲癌童穩住病情、照見希望

▲陳小妹妹確診神經母細胞瘤，接受三週連續質子治療，目前腫瘤已受到控制，病況穩定，正持續接受後續免疫治療。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

六歲的陳小妹妹確診神經母細胞瘤，且病灶已多處轉移。在中國醫藥大學附設醫院接受三週連續質子治療，目前病況穩定，正持續接受後續免疫治療。相較傳統放射線療法，質子治療能精準治療腫瘤、降低副作用，尤其適合發育中的兒童。中醫大附醫團隊結合專業與關懷，以「醫者人母心」為病童點亮希望之路。

當癌症悄然侵襲年幼生命，治療的每一步都格外艱辛，宛如一場與癌症比耐力又拚時間的馬拉松賽。陳小妹妹六歲時因摔倒撞到右腳膝蓋後出現跛行，就醫過程中症狀未解，輾轉於中國醫藥大學兒童醫院，由兒童神經科轉介至血液腫瘤科余登揚醫師門診。經一系列影像與組織切片檢查，確診為神經母細胞瘤且已有多處腦轉移及骨轉移，需接受化學治療、手術、幹細胞移植、放射線與免疫治療等多種療法，對孩子而言挑戰尤為艱辛。

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中醫大兒醫血液腫瘤科余登揚醫師表示，神經母細胞瘤為源自神經脊索的惡性腫瘤，依據2023年中華民國兒童癌症基金會報告顯示，該年度罹患神經母細胞瘤的18歲以下兒童共有25名，是台灣兒童常見癌症之一，症狀包括腹部腫塊、腹痛、呼吸窘迫或脊髓侵犯的神經系統症狀，有轉移的兒童常表現發燒、骨頭痛和體重減輕等症狀。因症狀通常不具特異性，診斷十分困難。

中醫大附醫放射腫瘤部梁基安部主任說明，阿嬤擔心傳統放射治療可能影響孫女未來的身高與內分泌發育，在醫療團隊建議下選擇副作用較小的質子治療。質子治療具備物理特性，可精準控制能量釋放位置，集中破壞腫瘤細胞，減少對周圍正常組織傷害，尤其有助降低未來成長遲緩、內分泌失調與次發性腫瘤的風險。

中醫大附醫放射腫瘤部主治醫師林亭君表示，陳小妹妹接受治療期間自己正懷有身孕，回憶自己在美國賓州進修質子治療時，當地兒科腫瘤醫師坦言「有學齡前孩子的醫師通常不會接治兒癌個案」，原因是難以承受那份心理壓力。除了提供完整治療方案，更要設身處地理解家屬情緒與需求，給予實質與情感上的支持。

中醫大附醫質子治療中心趙坤山院長指出，中醫大附醫於2024年7月啟用中部首座質子治療中心，讓陳小妹妹得以就近接受Varian ProBeam® 360質子系統治療，免於長途奔波，不僅提升中部癌症治療水準，更為病童提供最適切的治療選擇。質子治療的價值不只是控制腫瘤，更在於守護孩子成長過程中的每一份可能。對他們而言，未來不再只是奢望，而是真實可及的夢想與人生。