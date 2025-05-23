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看新聞才知！哈佛國際生超混亂　她剛錄取哈佛「擬改赴牛津深造」

▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格的權利，許多國際學生感到擔憂震驚。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府22日宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格的權利，約6800名國際學生恐被迫轉學、更改居留身分或是直接離開美國。在這項消息發布之後，許多國際學生感到擔憂震驚，也有人剛接受哈佛大學錄取邀請，如今正考慮回頭聯繫其他名校，希望還有機會在海外求學。

NHK、美聯社等報導，依據美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）寫給哈佛大學的信件，哈佛學生及交換訪客（SEVIS，外國學生合法在美就讀的關鍵途徑）計畫認證即刻撤銷。哈佛大學2025年畢業生預計在下周畢業，已知本學期完成學業的國際學生可獲准畢業，但尚未完成學業的學生需要轉學至其他學校，否則將失去留在美國的合法許可。

哈佛大學正努力為受影響學生提供協助，這群可能受影響的近6800名國際學生大多就讀研究所課程，如今將要努力想清楚下一步該怎麼做。

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲根據哈佛統計，學校大約有近6800名國際學生。（圖／路透）

21歲奧地利留學生直言，許多國際學生正在母國或是其他地方過暑假，但如今卻收到這項消息，「現在可以用一個字來形容，那就是混亂，我們不知道該怎麼辦，是要在情況惡化之前回到美國？繼續過暑假？或是應該開始找其他大學就讀？大家非常困惑」。

另外，19歲巴基斯坦留學生則是感到失望沮喪，川普政府在過去這段時間的作為早已徹底摧毀在美國接受高等教育的體驗。

聯合早報指出，目前就讀哈佛大學的新加坡學生總計151人。其中一名學生匿名受訪時提到，他是在看到紐約時報的新聞推播才知道這項消息，儘管並未感到非常驚訝，因為國土安全部早在4月就曾威脅過一次，「我不太確定未來的計劃，只能靜觀其變」。

▲▼ 美國哈佛大學 。（圖／路透）

▲除了哈佛大學在校生，計畫前往哈佛深造的學生也開始感到焦慮。（圖／路透）

然而不只哈佛大學在校國際學生受到影響，計畫前往哈佛大學深造的學生也開始感到焦慮。家長透露，她的女兒剛獲得美國哈佛大學與英國牛津大學錄取，且已決定接受哈佛大學邀請，如今正考慮重新連繫牛津大學，希望女兒還有機會赴英國深造。

25歲正在康乃爾大學攻讀碩士學位的女學生劉清音指出，她的計畫是要申請哈佛大學等美國學校的博士項目，沒想到卻看到相關消息，「這實在太過荒謬，以至於讓我覺得這可能是一種威脅手段，而不會真的要執行。接下來可能要看哈佛大學如何反應，希望事態不要升級」。

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