川普禁哈佛收外國學生　台灣準碩士生擔憂：夢想與努力全落空

▲川普政府與哈佛大學摩擦升級，已錄取哈佛的台灣學生擔心努力與夢想落空。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

美國總統川普政府再度對哈佛大學採取強硬措施，撤銷這所頂尖學府招收外國學生的資格，也讓在學與獲得錄取學生憂心忡忡。一名已錄取哈佛大學碩士班的台灣學生A表示，好不容易錄取哈佛碩士班，也已經拿到美方簽證，且國際學生對哈佛來說很重要，但在美國政府禁令下，現在一切混沌未明，很擔心自己的職涯規劃、夢想與努力可能落空。

川普近日指責哈佛大學成為反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受政府對招生及聘僱的監督，但遭到拒絕。美國政府隨後宣布，撤銷哈佛學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證，該決定立即生效。SEVIS系統是外國學生合法在美就讀關鍵途徑。根據哈佛統計，外國學生占2024至2025學年招生總數的約27%，約有6800人受到影響。

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面對川普禁令，除了已經在學的哈佛外國學生受影響，連今年獲得錄取的學生也同樣惶惶不安。一名已錄取哈佛碩士班的台灣A生今（23日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時就坦言，從美國聯邦預算被砍開始，國際生們就開始擔心自己的計劃沒錢，接著是國土安全部長威脅哈佛要撤銷簽證時，大家也覺得不可能，因為國際學生對哈佛來說很重要。

不過，面對川普政府撤銷哈佛招收外國學生資格，已經錄取哈佛並拿到美國簽證A生認為，似乎有法院下了禁制令，並給了哈佛3天補救，但是過去的每一個發展都曾經被認為「不可能」，現在都發生，整體感覺還是混沌未明，心中同時也擔憂，萬一政府命令真的執行，好不容易擠進哈佛卻被影響，很擔心自己的職涯規劃、夢想及全部的努力可能落空。

因此，A生也呼籲，「身邊有就讀或錄取哈佛大學的親友，現在都將失去他們的簽證，所以請求你們支持他們，因為過去從來沒發生過這樣事件，沒有人知道該如何應對。」