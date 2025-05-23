　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太魯閣生態基地誕生！適合親子小旅遊　「獨居蜂旅館」吸睛

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

位於太魯閣口的太魯閣族文創產業園區，除了經常安排各種太魯閣族文化展覽，不定期舉辦音樂會等主題活動之外，最近太魯閣國家公園管理處與秀林鄉公所攜手合作，由在地太魯閣族青年發想，利用颱風後的漂流木、倒木、竹枝及日常的落葉，營造成趣味十足的生態棲地，可以休閒散步、也可以親子一起進行觀察生態。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

▲▼造型行獨居蜂旅館。

太管處處長劉守禮表示，希望能藉由與公所及社區的合作，串聯起新城、富世、太魯閣、崇德的低碳旅遊行程，推動0403地震後的地方創生。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

太管處表示，這個生態基地主要有「獨居蜂旅館」、「搖滾馬飛」及「享食天堂」3個區。其中「獨居蜂旅館」主要來自於布洛灣管理站多年的經驗累積，除了將原在布洛灣的獨居蜂旅館搬到文創園區外，也再利用倒木、竹子等材料打造出牆面型、地景型和造型旅館，希望能吸引獨居蜂入住。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

▲▼太魯閣族青年以漂流木打造搖滾馬飛。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）太管處指出，大家熟悉的蜜蜂、虎頭蜂、長腳蜂都是社會性的蜂類，但台灣的蜂類中，另有一群種類數量繁多，約佔85%的非社會性獨居蜂出現在我們生活中。牠們有的吃葷，有的吃素，有的在地面鑿洞，有的啣泥在牆面上，有的則會利用環境中的孔隙築巢育養幼蟲，在生態系中扮演傳花授粉、控制昆蟲數量的重要角色。在社區中營造獨居蜂旅館，除了可以發揮生態上的功能外，也能讓大家可以近距離觀察獨居蜂的生態。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

而「享食天堂」區則堆放枯枝和落葉，經過真菌、微生物分解，就成為螞蟻、蚯蚓、馬陸、蝸牛、蛞蝓、甲蟲等小型動物的食材，猶如牠們的食物天堂。落葉的循環變成了生命的能量來源，也維繫生態系統的穩定。

此外，布洛灣溫室中培育的一批台灣原生種的腺葉澤蘭、高士佛澤蘭，也已栽種在文創園區中。澤蘭是青斑蝶和紫斑蝶主要的蜜源植物，因此當澤蘭盛開時，預期將可吸引蝴蝶前來覓食。此外，也計畫栽植馬利筋等斑蝶的食草，建構起蝶類的食物鏈。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

古樸的「姬望紀念教會」。

除了觀察生態之外，部落青年更以漂流木打造出一組模擬搖滾樂器的「搖滾馬飛」，以及高掛在樹上，維妙維肖的人面蜘蛛，更增添不少趣味性。為了讓遊客可以更深入了解太魯閣文創園區生態基地的生態環境，太管處已培訓完成第一批社區解說員，6月初將再培訓第二批，未來將擔綱為遊客解說的任務。

▲太魯閣族文創產業園區生態基地導覽圖。（圖太管處提供，下同）

享食天堂區。

太管處表示，太魯閣族文創園區周邊還有一些值得走訪的景點，例如從一旁的小路直上，就有一座造型古樸的「姬望紀念教會」。這是為了紀念百年前第一位將基督宗教帶進部落的族人Ciwang Iwal（姬望‧依瓦爾）所設的教會。從文創園區循著公路往西行到太魯閣口，還有60多年前為了慶祝中橫公路通車所建的「東西橫貫公路」牌坊，這已是大家熟悉的太魯閣地標，在此還可以欣賞立霧溪從群山蜿蜒入海的景色。從牌樓越過立霧溪上的錦文橋，即可到達太魯閣遊客中心。從富世、太魯閣口到遊客中心，可串聯成一趟輕鬆且兼具人文自然特色的小旅行。

劉守禮處長表示，0403地震後太管處東部園區多數景點步道因仍有風險或進行維修而封閉，雖然暫時無法深入太魯閣各景點，但周邊的新城、富世、崇德等聚落更蘊藏著深厚的人文特色，邀請大家前來深度探訪。太管處也正與秀林鄉公所和社區攜手推動兼具生態及人文的低碳旅遊，希望能開展0403地震後的另一種可能。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「棒棒堂」小煜首回應團體閃兵：我們在吃什麼藥大家不會知道
他墜防護網撿回一命　目擊2同事「15F直墜1F亡」
快訊／重慶南路嚴重車禍！　8人受傷
許維恩「解放超巨上圍」肌肉尪上空拚了！認輸：沒他自律
疫情飆升！新冠疫苗3天1.9萬人搶打　疾管署急增配

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電嘉義區處支持龍舟賽事　企業力量展現地方關懷

夏季汛期到！入山安全風險飆升　林業保育署籲出發前做到4點

妃妃鐵馬隊成軍！　端午台南37區民主祈福出發

瀰漫酸臭惡味！善化、新市居民怨聲載道　環保局：農地灑未熟肥

太魯閣生態基地誕生！適合親子小旅遊　「獨居蜂旅館」吸睛

台中職災死亡5年增25人　議員籲：導入AI監控強化預警能力

醫師態度與溝通減少醫療糾紛　花蓮慈院分享醫療糾紛調解經驗

屏東少年「手持鉅額鈔票」　潮州警所長鷹眼逮車手

端午節到了！醫5大建議讓長輩吃得安心又健康

屏東今年青少年車禍4048件車禍...已釀9死　警加強取締

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

台電嘉義區處支持龍舟賽事　企業力量展現地方關懷

夏季汛期到！入山安全風險飆升　林業保育署籲出發前做到4點

妃妃鐵馬隊成軍！　端午台南37區民主祈福出發

瀰漫酸臭惡味！善化、新市居民怨聲載道　環保局：農地灑未熟肥

太魯閣生態基地誕生！適合親子小旅遊　「獨居蜂旅館」吸睛

台中職災死亡5年增25人　議員籲：導入AI監控強化預警能力

醫師態度與溝通減少醫療糾紛　花蓮慈院分享醫療糾紛調解經驗

屏東少年「手持鉅額鈔票」　潮州警所長鷹眼逮車手

端午節到了！醫5大建議讓長輩吃得安心又健康

屏東今年青少年車禍4048件車禍...已釀9死　警加強取締

痘痘不擠應該怎麼處理？醫師、保養專家5步護理方案

中火火力全開！藍委質疑台電隱匿用煤數據　火力發電達104%

質疑賴清德「經常跟罷團開會」　藍委狠酸：賴神不務正業也沒關係

遭批評是民進黨側翼　罷團「基隆絕沛」：為何不能跟政黨站在一起

一次享有兩條捷運線路！　雙捷交會站最便宜者不到5字頭

快訊／高錦瑋打敗林書豪！　勇奪TPBL職籃年度人氣球星

藍白丟包反戒嚴、移轉投票2項公投　吳思瑤：自知毫無正當性

端午禮金來了「這地方」符資格可拿3萬6　各地領取條件一次看

女牙醫被打切心「賴總統、蔣市長要不要主持公道」：誰要當醫生呀

Lulu「卵子不想配合」等2年圓夢了！臉紅PO寫真照：生日完成計劃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

地方熱門新聞

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

退而不休自在探索知足圓滿前佳里分局長蔡進閱的第二人生

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

興建農舍匯款400萬　警適時關懷確認

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

日月町商場首辦萌寵馬拉松開放報名至6／6

防汛應變備戰！南消一大隊聯手4區公所天鵝湖操練管筏

南消防四大隊實戰演練毒化災搶救全程穿A級防護衣救命

2025亞太長照國際研討會　聚焦失智照護

台南教養院聯手消防局演練避難應對火警不手軟

端午節到了！5大建議讓長輩吃得安心又健康

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

更多熱門

相關新聞

太魯閣水鹿遭獵殺鹿茸段斷　太管處追兇

太魯閣水鹿遭獵殺鹿茸段斷　太管處追兇

近日有網友在臉書（Facebook）登山社團發文指出，於奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。該水鹿兩隻鹿茸斷裂處整齊，身上並可見一處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

台南推「家庭數位公約」找回親子溫度國際家庭日將登場

台南推「家庭數位公約」找回親子溫度國際家庭日將登場

GU x 吉伊卡哇夢幻聯名搶先看

GU x 吉伊卡哇夢幻聯名搶先看

響應國際家庭日　台東用畫筆與電影串起親子情

響應國際家庭日　台東用畫筆與電影串起親子情

關鍵字：

太魯閣生態基地誕生親子小旅遊獨居蜂旅館吸睛

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面