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台南推「家庭數位公約」找回親子溫度　5／15國際家庭日回應登場

▲台南市副祕書長殷世熙、教育局長鄭新輝與家長代表共同簽署「家庭數位公約」，呼籲拒當低頭族、找回親子時光。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市副祕書長殷世熙、教育局長鄭新輝與家長代表共同簽署「家庭數位公約」，呼籲拒當低頭族、找回親子時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接5月15日國際家庭日，台南市政府喊話拒當「低頭族」，14日推出家庭教育宣導短片《找回親子時光》，並由市府團隊與家長團體共同簽署「家庭數位公約」，呼籲家長用陪伴取代手機，用心守護親子關係，在數位浪潮中找回溫度與真實互動。

台南市家庭教育中心特製《找回親子時光》短片，以「三不三要」口訣傳遞正確數位陪伴觀念，鼓勵家長與孩子共同訂下「家庭數位公約」，防止網路沉迷問題。記者會現場氣氛溫馨，副祕書長殷世熙代表市長黃偉哲，與教育局長鄭新輝及多位家長代表一同簽署公約，象徵政府與家庭共同守護孩子身心健康的承諾。

▲台南市副祕書長殷世熙、教育局長鄭新輝與家長代表共同簽署「家庭數位公約」，呼籲拒當低頭族、找回親子時光。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長透過聲明指出，科技雖便利生活，卻也影響親子關係與兒童專注力。他呼籲家長多理解孩子的心理需求、適時陪伴與引導，讓家庭成為孩子成長最安全的港灣。教育局長鄭新輝補充，今年國際家庭日主題為「家庭為本的永續發展政策」，台南市將持續提供數位教養資源與親職支持系統，深化家庭功能。

▲台南市副祕書長殷世熙、教育局長鄭新輝與家長代表共同簽署「家庭數位公約」，呼籲拒當低頭族、找回親子時光。（記者林東良翻攝，下同）

「過去一碰到手機就吵架，現在能好好談了！」全職媽媽周小姐分享與孩子一同訂下「家庭數位公約」後，彼此衝突減少，親子間多了理解與合作，孩子自律力也提升不少。教育中心主任張冰嫈補充，本週六（5月17日）上午9時30分，將於安南區安慶國小舉辦「愛家515 共築好時光」活動，邀請市民帶孩子走出戶外，用行動打造親情記憶。

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