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奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！鹿茸消失斷面處整齊　山友見屍氣炸

▲▼「奇萊山神獸」現身！絕美照片曝光　出場自帶山嵐萬人朝聖。（圖／LongHwa Liu授權提供）

▲「奇萊山神獸」水鹿。圖為示意圖，與本文無關。（圖／LongHwa Liu授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

奇萊山主峰附近常有水鹿出現，偶爾會與登山客保持安全距離互動或惡作劇偷背包，被山友譽為是《魔法公主》中的山獸神。然而，有山友近日登山發現，奇萊稜一隻雄性水鹿疑似被盜獵殺害，頭上出現彈孔痕跡，且鹿茸被鋸斷。對此，太魯閣國家公園也通報警方，將對此事進行追查。

太魯閣國家公園管理處表示，有網友在臉書社團「靠北登山大小事」發文表示，於奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。該水鹿兩隻鹿茸斷裂處整齊，身上並可見一處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

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▲▼奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！鹿茸消失斷面處整齊　山友見屍氣炸。（圖／翻攝靠北登山大小事）

▲奇萊山水鹿疑遭獵殺。（圖／翻攝靠北登山大小事）

太管處獲報後，立即聯繫保安警察第七總隊第九大隊，並派員前往現場調查了解。若經查屬非法盜獵，將依《國家公園法》第13條規定辦理，最高可處新台幣3000元罰鍰。另涉及保育類野生動物之獵捕行為，將可依《野生動物保育法》第41條第1項規定，處六月以上五年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

網友看完紛紛留言，「真的很傷心，這隻搞不好是我前二周遇到三隻公的裡面一隻…要鹿茸去買人工飼養的不就好」、「5月4～5日還跟鹿打招呼，難過。（鹿夫妻帶著兩頭小鹿）這些日子都在山屋附近等尿尿喝」、「盜獵真的好可惡」、「祂是好多山友的朋友呀」、「祝盜獵者自個兒槍枝走火打死自己或是摔落山谷斷腿」、「可惡至極。但願這群亂殺無辜的惡人，爬山被山神收去」。

太管處指出，台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1,000公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源。牠們目前主要分布在中央山脈及花東山區。

雖然民間有一定規模的飼養族群，但野外族群相對稀少。過去因棲地破壞及狩獵壓力導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物。近年來由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告之「其他應予保育之野生動物」。

太管處表示，此案已進入調查與蒐證階段，呼籲民眾尊重自然生態，切勿以身試法，讓我們共同守護台灣珍貴的野生動物與山林資源。

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