川普禁哈佛招外籍生「52台生受影響」　教育部：協助返國就讀

▲川普禁哈佛招收外國學生，教育部表示，將協調國內大專校院提供隨班附讀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

美國總統川普政府再度對哈佛大學採取強硬措施，撤銷這所頂尖學府招收外國學生的資格，讓外界擔憂台灣學生。教育部表示，包含即將入學者，我國共有52名留學生受影響，上述學生若因此無法順利完成學業，將協調國內大專校院提供隨班附讀機會，並提供相關學分證明以利同學未來銜接學業之用。

川普近日指責哈佛大學成為反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受政府對招生及聘僱的監督，但遭到拒絕。美國政府隨後宣布，撤銷哈佛學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證，該決定立即生效。SEVIS系統是外國學生合法在美就讀關鍵途徑。根據哈佛統計，外國學生占2024至2025學年招生總數的約27%，約有6800人受到影響。

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面對川普政府新命令，外界也擔憂台灣留學生受影響。教育部稍早表示，經過教育部駐波士頓辦事處教育組了解，包含即將入學者，估計受影響的我國留學生約52名。

教育部指出，目前就讀於哈佛大學的我國籍學生，若因國外相關措施影響而無法順利完成學業，教育部歡迎同學返台繼續學習，並將協調國內大專校院提供隨班附讀機會，協助同學銜接課程不中斷，並提供相關學分證明，以利同學未來銜接學業之用。

對於願意留台完成學業者，教育部表示，參加學校入學考試招生名額，教育部也將研議以外加名額方式辦理招生考試。教育部並將邀請國內與哈佛簽訂MOU大學，研商透過雙聯學制，協助學生完成學業可行作法。

教育部補充，尚未入學的新生若未能取得入境簽證，可考慮先留在國內進修，如有同學需駐波士頓教育組協助事項，可與教育組連繫（電話：617-417-8273；Email:boston@mail.moe.gov.tw）教育部將持續提供協助。