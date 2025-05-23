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中小學「手機管理」草案引發反彈　教育部急滅火：校方可自行調整

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前公布中小學行動載具到校管理草案，引發部分學生團體不滿意見被邊緣化，明（24日）將到教育部前靜坐抗議。教育部表示，該草案根據不同學習階段，訂出「明確化、彈性化、分階段」彈性原則，在高中階段，學校可依教學需要自訂管理方式，且開會討論時，學生代表不低於全數三分之一，確保學生具有實質參與及決策影響力。

為避免學生在校使用行動載具而影響學習，教育部前天（21日）在公共政策網路參與平台公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，內容明確規範攜帶行動載具到校需經法定代理人同意，進入校園後以關機為原則，並由學校或各班以集中方式保管，以及「分階段」管理。

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不過，該草案仍引發部分學生不滿。「捍衛全台學權行動」等學生團體，預計明天早上到教育部大門靜坐抗議，學團認為學生聲音再次被教育部邊緣化，並提出三點訴求，包括退回草案，並認為政策制訂至少納入三分之一學生代表及進行全台公聽與說明會，最後則是建立長期追蹤檢討制度。

教育部則回應，感謝大家積極表達意見與提供寶貴建議，也肯定學生們對於校園事務的主動參與，但這次草案並非一體適用或自上而下規定，而是根據不同學習階段，訂出「明確化、彈性化、分階段」彈性原則，協助各校因應不同年齡與教學情境，訂定合適的管理規範。

教育部指出，這份草案精神，並非限制或管制學生使用載具，而是希望透過更明確與彈性的原則，保障學生在不同年齡與學習階段中，都能合理、適切地使用數位工具。以高中階段為例，考量學生在課程上有查詢資料、記錄學習歷程與進行自主學習的實際需求，且已具備自主管理能力，因此草案內容是讓學校可依據教學需要，自行訂定管理方式。

在學生參與部分，教育部表示，草案規定高中職在訂定或增修管理規範時，應召開會議，並邀集教師、家長與學生等各方代表共同參與，且學生代表人數應不低於會議全體人數的三分之一，確保學生具有實質參與與決策影響力。

教育部強調，相當重視學生意見，在草案預告期間，歡迎各界至公共政策網路參與平台提出建議與回饋。另預計6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話，進一步聆聽學生意見，並納入後續研修的重要參據。

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關鍵字：

教育部手機管理學生團體數位風險行動載具

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