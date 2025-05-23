不滿中國傾銷、洗產地　墨西哥商界要求政府「課徵100%關稅」

▲載滿中國貨櫃的貨船。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥市商會（Canaco CDMX）公開批評「中國貨入侵」、「洗產地」等亂象，要求政府提出因應措施，對中國商品課徵100%關稅。

《金融家》（EL FINANCIERO）報導，墨西哥市商會指出，中國企業為了關閉美國關稅，將大量商品傾銷至墨西哥。這些中國商品不僅透過低價形成不公平競爭，不符合品質標準，甚至涉嫌逃稅、非法租賃銷售場地等問題。

此外，墨西哥市商會主席坎波塞科（Vicente Gutierrez Camposeco）也指控中方「洗產地」的行為，部分中國商品竟偷偷更換標籤，誆稱「墨西哥製造」進入市場。他強調，墨西哥不能淪為中國低價劣質商品的傾銷地點，因為此舉不僅傷害本土企業，也是欺騙消費者。

墨西哥市商會要求，當局應該仿效川普政府，對中國製造商品課徵100%關稅，保護本土企業。此外，坎波塞科也批評該國海關貪腐問題日益惡化，才讓中國商品得以「偷天換日」，要求主管機關加強打擊中國走私與非法進口問題。

▲美墨邊境的海關檢查站。（圖／達志影像／美聯社）

但據《千禧報》（Milenio）報導，2023年以來，中國對墨西哥投資持續成長46%，累計到2025年第一季已近119億美金（約新台幣3600億元），成為僅次於美國的第2大投資國，主要投資領域則包括工業零組件、汽車零配件、製造業等，因為這些產業不只符合墨西哥國內要求，也可以透過「美墨加協定」（USMCA）關稅優惠進入美國市場。

儘管墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）提出「墨西哥計畫」，旨在支持本土產業、強化國際競爭力，卻讓中國企業找到更多投資機會。中企今年預計在墨西哥啟動30項投資案，總額達40億美元左右，範圍涵蓋汽車、電子、能源、機械、科技等。