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鋒面要來了　「下最大」地區曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周四晚間8時模擬圖顯示，第4波梅雨季鋒面移入，伴隨西南風增強，有明顯降雨（上圖左）；同時的閃電密度（前6小時累加）模擬圖（上圖右）則顯示，鋒面伴隨密集的閃電頻率。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六下午起梅雨季第3波鋒面南下，伴隨強對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨；下周四梅雨季第4波移動性鋒面南下，伴隨西南風增強，有明顯降雨，應防劇烈天氣。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，周六上半天仍偏熱，下午起梅雨季第3波鋒面南下，伴隨強對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降；周日、下周一鋒面影響，其結構減弱，但仍有小範圍強對流發展，伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降，北台略轉涼。

吳德榮表示，下周二鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉；下周三雲量略增仍穩定，兩天的午後山區偶有局部短暫降雨的機率，氣溫逐日回升。

吳德榮提醒，下周四梅雨季第4波移動性鋒面南下，伴隨西南風增強，有明顯降雨，應防劇烈天氣；下周五、下周六鋒面南移至巴士海峽，下周五南台灣仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區好轉；下周六各地晴時多雲，氣溫回升，中南部近山區午後有短暫陣雨的機率。

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