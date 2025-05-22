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全台防強降雨　首波「典型梅雨鋒面」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

2道鋒面接力！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，預估周六中午鋒面抵達，從北往南、由西向東陸續都會有短暫陣雨或雷雨機會；下周四鋒面通過，有機會成為今年第一波較為典型的梅雨鋒面，各地都要留意可能有強降雨發生。

歐宗學說，今天鋒面在東海至日本一帶活動，尾端延伸至台灣北方海面，雖然沒有直接影響，但大氣不穩定的程度較周三提高，預估上午期間各地仍是晴時多雲，午後容易有熱對流雲系發展，主要是在各地山區，但大台北、東半部平地也有受到影響的機會，並且可能有局部較大雨勢。

（圖／氣象署）

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

歐宗學指出，周五鋒面會再次往北遠離，預估各地仍維持相似的天氣型態，但降雨規模會縮小一些；鋒面遠離時間不會太久，很快周六又會再次南下，而且這次會直接來到台灣上空，預估中午左右抵達台灣北部後會繼續南下，從北往南、由西向東陸續都會有短暫陣雨或雷雨機會，比較明顯的雨勢還是偏向在中部以北地區，而且短時強降雨發生機會偏高。

歐宗學提到，周日鋒面已經南下到台灣南部至巴士海峽一帶，但大氣環境還是不穩定，預估各地持續有短暫陣雨或雷雨機會，尤其是午後時段在山區附近的雨勢仍然會相當明顯；只有北部因進入鋒面後方，開始受東北風影響，整體天氣狀態相對會比較好一些，以多雲為主，降雨機率降低，不過如果是在山區附近活動，仍然會偶有雨勢影響。

歐宗學分析，下周一鋒面已經減弱遠離，受東北風影響，天氣狀態較為穩定，但預報仍會有華南雲系東移帶來水氣，預估各地雲量還是偏多，但降雨以山區附近較為明顯，且強度也已經降低；下周二東北風也會開始減弱轉偏東風，各地天氣晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨機會。

歐宗學提醒，下周三天氣又會開始變化，隨著西南季風進入南海至華南一帶，台灣附近的水氣會再次增多，逐漸轉為多雲或陰天；下周四配合鋒面發展並通過影響，為各地帶來普遍性的陣雨或短暫雷雨天氣，有機會成為今年第一波較為典型的梅雨鋒面，各地都要留意可能有強降雨發生。

歐宗學表示，幸好這波鋒面目前來看仍有明顯的移動趨勢，不會滯留帶來持續性雨勢，但現階段預報不確定性仍相當高，還是需要幾天時間觀察，也請大家持續追蹤最新的天氣預報資訊。

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