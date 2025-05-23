10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨

▲今天各地天氣高溫炎熱，10縣市發佈高溫燈號。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天各地天氣高溫炎熱，10縣市發佈高溫燈號，高雄可能會有38度的極端高溫。午後東半部、大台北、南投、嘉義以南有局部短暫雷陣雨。明天鋒面接近4縣市轉涼有雨；下週四有另一波鋒面影響。

明天（２３日）各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後東半部、大台北、南投、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需，留意氣象署發布的相關即時訊息；天氣悶熱，各地高溫約31-35度，新北、花東及中南部容易出現局部36度以上高溫，高雄甚至有局部38度以上極端高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。

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▲高雄市紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣橙色燈號；新北市、嘉義市、嘉義縣黃色燈號。（圖／翻攝中央氣象署）

5/24(六) 清晨鋒面接近，西半部地區有零星短暫陣雨，白天起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫：北部23-30度，中部25-34度，南部26-35度，東北部24-30度，東部25-31度，東南部25-33度；澎湖25-32度，金門24-31度，馬祖24-28度。

5/25(日) 鋒面移至巴士海峽及東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

▲縣市溫度預測。

‧5/26(一) 東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

氣溫(5/25、5/26)：北部21-24度，中部23-30度，南部25-32度，東北部21-24度，東部22-26度，東南部24-29度；澎湖24-27度，金門22-27度，馬祖22-26度。

5/27(二)起東北季風減弱，白天起氣溫回升；5/27(二)、5/28(三)各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；5/28午後降雨範圍擴大，北部、東北部及東部地區亦有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部20-29度，中部22-31度，南部25-32度，東北部20-28度，東部22-28度，東南部24-30度；澎湖24-30度，金門22-29度，馬祖22-26度。

▲明天有鋒面來襲，北中宜花轉涼有雨。

5/29(四) 鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫：北部23-28度，中部24-29度，南部25-30度，東北部23-27度，東部23-28度，東南部25-30度；澎湖25-30度，金門23-29度，馬祖22-27度。

5/30、5/31鋒面位於巴士海峽，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨；6/1水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。