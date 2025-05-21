賴清德要向在野領袖國安簡報　王世堅讚很大善意：盼朝野盡釋前嫌

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨發表就職一周年談話時提到，將指示國安團隊著手向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。對此，綠委王世堅今（21日）受訪時表示，這非常有助於朝野和諧，總統就職周年釋出很大善意，對整個國家非常正面，就等在野黨如何答覆，個人非常希望朝野雙方能夠盡釋前嫌。

國民黨主席朱立倫回應，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，總統也應親赴立法院說明國政，這是賴清德過去一年尚未兌現的承諾。民眾黨主席黃國昌回應，那應要在沒有前提框架、沒有預設立場的基礎上，才能回應人民關切的重要議題，「靜候總統府的安排」。

對於賴清德提出國安簡報構想，王世堅受訪時認為，非常有助於朝野和諧，接下來就是看在野黨如何回應，總統就職周年釋出善意，對整個國家非常正面，就等在野黨，個人非常希望朝野雙方能夠盡釋前嫌、共同合作，總統已經釋出很大善意，就看他們如何答覆。

而今日民進黨中評會決議，將5位涉共諜案黨員開除黨籍，王世堅強調，這應當的，早就該這麼做。王表示，黨內有很好機制但應該交給發言人說明，上週常會、中執會都有討論，總統一定有交代國安單位，對於身分、背景種種查察一定會加強。

王世堅指出，一個月前主席在常會就說，當時幾位黨務人員有涉入，是否有家境問題，黨也要適度伸出援手，不要讓有人因經濟原因收受不當餽贈。

至於是否黨內共諜案人人自危，有調查自己助理？王世堅則掛保證，我百分之百沒問題，助理大部分是從議會甚至過去就跟著我，衣要新、人要舊，我不會有這方面問題。