賴清德：民進黨是中共統戰滲透重點標的　「黨公職不要心存僥倖」

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今（21日）開會討論，將5位涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍。民進黨中常會今也以「提高警覺！認清中共滲透風險」為題邀請亞太和平研究基金會執行長董立文專案報告。據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今在會中再次向常委、黨部主管呼籲，民進黨誓為捍衛台灣主權的政黨，當然是中共統戰滲透重點標的，黨公職一定要非常謹慎，不要心存僥倖、輕忽此事。

民進黨今召開中常會，以「提高警覺！認清中共滲透風險」為題邀請亞太和平研究基金會執行長董立文專案報告。據轉述，董立文報告時表示，統戰與滲透兩者定義上有別。統戰有違法樣態，但也有目前不違反我國法律部分，有公開跟隱密的，統戰四步驟是分化、團結、打擊、消滅；至於滲透一定是隱蔽的，且涉及違法。

董立文會中盤點統戰可能手法，涉及六層面，「親（親人）、黑（黑道）、金（金錢）、商（商業行為）、廟（宮廟）、團（團體）。」他也提到，中國的統戰必定透過交流，但交流未必都是統戰。也可能涉及很多微小資訊，例如打探某個行程有誰參加？為什麼會有這個活動？想要取得活動的原始載體等，這些微小資訊交叉比對後，還是會造成傷害。

也有與會中常委建議，可以新增部門加強警戒，昨天也有海巡署人員涉案，政府一定要對此更加重視，把滲透系統抓出來。民進黨團總召柯建銘則認為，聽完專報感受很深，中國滲透狀況確實嚴重，這一年來在立院的觀察，不被滲透者極稀，黨公職一定要更團結，推動反共大罷免運動，藍白黔驢技窮，是送進歷史焚化爐最好時候。