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賴清德：讓運動成國人生活一部分　2030各縣市要增15％

▲▼總統賴清德主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

總統賴清德22日主持健康台灣推動委員會，他在會中裁示，積極強化跨部會、中央及地方政府的合作，在不同場域推動運動促進的宣導、活動推廣及場域維護，並且結合獎勵與補助機制，鼓勵民眾參與各項運動。他期望，在2030年要比2021年身體活動人口增加15％，每個縣市都應該15％以上。

賴清德表示，運動促進是健康政策的重要基礎。從今天的報告，看到在中央和地方政府協力之下，國內已經布建許多完善且分級的運動友善環境，例如，自行車道、步道、以及運動場館等建設。

賴清德說，請交通部繼續推動自行車道的布建計畫，並且和農業部、國發會，以及地方政府合作，彙整並公開各地步道資訊，建構安全友善的步道路網與步道分級，提升民眾使用意願與便利性。

另外，賴清德也請衛福部與體育署，積極強化跨部會、中央及地方政府的合作，在不同場域推動運動促進的宣導、活動推廣及場域維護，並且結合獎勵與補助機制，鼓勵民眾參與各項運動。

同時，賴清德說，要鼓勵地方政府善用民間單位組織，特別是以公私協力方式，打造因地制宜的運動促進措施，讓運動成為國人生活的一部分，逐步達到在2030年，較2021年，身體活動人口數增加15%。每一個縣市都應該15％以上，不是平均值。

賴清德說，為了達到這個目標，請衛福部跟相關單位，可以邀請各城市，根據今天報告的幾項標準，一一跟各縣市政府來討論，一步步去推動。因為今天報告的是一個中央的政策，或是地方的某一些成果，要用中央今天報告的這幾項標準，跟地方政府進一步合作。

在「健康知識的傳遞與實踐」方面，賴清德表示，必須在教育體系中落實。透過今天的報告，清楚理解提升國民健康素養，將有效降低疾病風險、增進全民福祉。

因此，賴清德請教育部，繼續加強健康促進課程內容，以及教學策劃，確保各個學習階段落實健康教育，以正確的健康觀念與生活習慣，提升學生均衡飲食、規律運動、心理韌性，以及自我健康管理能力。

賴清德表示，健康的培養不應僅限於課堂，還要延伸至整個社會，必須建立起從學校到家庭、再到社區的支持系統。也就是說，健康促進是要從個人、家庭、學校、企業、健康城市、健康社會、健康國家，這樣的目標，每一個環節都必須要注意到。

賴清德說，請教育部、衛福部及體育署等相關部會加強跨領域協作，確保學校課程能夠與社會資源接軌，並且結合社區、職場及醫療機構的健康推動措施，讓健康教育不僅是知識的傳遞，更是生活中的實踐，來達到健康台灣的目標。

另外，有關上一次會議的列管事項，賴清德指出，已經有執行進度與規劃，展現出行政團隊的行動力與責任感，請相關部會繼續協調推動，並請行政院追蹤管考，若有具體成果應向社會大眾報告，讓國人了解政策成效，也增進對健康促進工作的信心及支持。

最後，賴清德請行政團隊將今天會議上的意見納入政策參考。特別是剛剛委員都有特別提到，金管會已經要求上市櫃公司ESG的內涵要求，把健康促進納進去，相信結果會更好，一起持續精進施政、完善健康促進體系，提升國民健康水準。

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