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濕地保育走向永續！中信金控與台江國家公園簽署合作備忘錄

▲▼中國信託、台江推友善魚塭　打造黑琵度冬樂園。（圖／中信金控提供）

圖、文／中國信託金融控股公司提供

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）致力維持生物多樣性，今（22）日與內政部國家公園署台江國家公園管理處（簡稱「台江處」）簽署ESG（Environmental, Social, Governance）合作備忘錄（Memorandum of understanding，簡稱MOU），公、私攜手打造臺灣國家公園首例推動「其他有效地區保育措施」（Other Effective Area-Based Conservation Measures, OECM），將共同投入濕地治理、友善魚塭、保育兇狠圓軸蟹和指標性瀕危物種黑面琵鷺，維護生物多樣性。

▲▼中國信託、台江推友善魚塭　打造黑琵度冬樂園。（圖／中信金控提供）

OECM意旨除了保護區外的特定地理空間範圍內，透過不同方式進行治理及管理，對當地的生物多樣性及相關的生態系功能及服務具有正向及長期永續影響。在內政部國家公園署署長王成機的見證下，由中國信託金控總經理高麗雪、台江處處長謝偉松代表簽署MOU。

中信金控總經理高麗雪表示，中信金控維護生物多樣性責無旁貸，此次號召中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）、台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）、中國信託綜合證券公司（簡稱「中信證券」）、中國信託證券投資信託公司（簡稱「中信投信」）四家子公司支持台江國家公園棲地營造，讓私人魚塭成為「人、魚、鳥共好」的永續棲地。

國家公園署署長王成機表示，國家公園是國土保育的核心，很榮幸與中信金控攜手推動溼地棲地保育，期盼有效結合企業力量，驅動永續共好；台江處處長謝偉松則肯定中國信託在永續治理的卓越表現，期待透過此次合作導入企業永續管理資源及模式，有效推動台江各項保育工作。

▲▼中國信託、台江推友善魚塭　打造黑琵度冬樂園。（圖／中信金控提供）

台江國家公園是臺灣唯一國際級濕地型國家公園，兼具碳匯、防洪、淨水及生態功能，值得一提的是，今日適逢國際生物多樣性日，中信金控以實際行動力挺台江處，舉辦護蟹淨灘行動，認養陸蟹熱點「城西夢幻湖地區」，中信金控總經理高麗雪率領台灣人壽總經理莊中慶、中信證券總經理林佳興、中信投信總經理陳正華及中國信託志工群前往城西堤防旁濕地淨灘，讓「濕地清道夫」兇狠圓軸蟹有更乾淨的產卵環境，並將於7、8月施行監測調查、夜間巡護及交通管制，讓抱卵遷徙的母蟹順利跨越馬路堤防降海釋幼。

2022 年中信金控率金融業之先，加入自然相關財務揭露工作小組（Task- force on Nature-related Financial Disclosures，簡稱TNFD），2023年發布全臺首本TNFD報告書，評估揭露企業發展對自然生態的依賴和衝擊，全面管控風險和機會，是對自然資本兼顧永續的具體承諾，與台江國家公園簽署MOU將持續實踐維護生物多樣性，身為永續金融先行者的一員，中信金控會持續發揮綠色金融影響力，與政府共同邁向臺灣永續未來。

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