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NU PASTA＆林聰明沙鍋魚頭＆天利食堂　跨界料理為公益

▲▼ 三品牌跨界聯名 攜手支持公益——NU PASTA × 林聰明沙鍋魚頭 × 天利食堂打造美味與溫度兼具的限時美味 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ NU PASTA × 林聰明沙鍋魚頭 × 天利食堂三品牌跨界聯名 攜手支持公益——。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

三大人氣品牌首度聯名攜手做公益!唯賀國際餐飲集團旗下「NU PASTA」與「天利食堂」，攜手嘉義在地72年的排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」推出限定聯名餐點，端出台灣少見的「義式×日式×台味」跨界融合之作，將台式沙茶融合義式料理與日式食堂料理手法，不只用創意激盪出味蕾新火花，更將這份美味延伸成一份能被傳遞的溫暖。

▲▼ 三品牌跨界聯名 攜手支持公益——NU PASTA × 林聰明沙鍋魚頭 × 天利食堂打造美味與溫度兼具的限時美味 。（圖／記者翁伊森攝）

今（21）日於林聰明沙鍋魚頭嘉義總店（呷意館）舉辦聯名記者會，現場賓客雲集，包括唯賀國際餐飲集團總經理吳家德、林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧、安得烈慈善協會執行長羅紹和、財團法人若竹兒教育基金會董事長林朋輝，共同見證這場「義日嘉味」延伸的愛心。

聯名餐點將於 6 月 2 日至 8 月 31 日，於全台「NU PASTA」與「天利食堂」門市限時供應。每售出一份主餐，「NU PASTA」與「天利食堂」即捐出 20 元予「安得烈慈善協會」與「若竹兒教育基金會」，讓這場跨界合作，不只是風味的融合，更是三個品牌對社會溫度的共同實踐——把一份用心，送到真正需要被照顧的地方。

唯賀國際餐飲集團總經理吳家德表示，品牌不僅是美味的代名詞，更是社會責任的延伸，透過這次聯名，希望讓愛心與美味一同延續，幫助更多需要幫助的人。

▲▼ 三品牌跨界聯名 攜手支持公益——NU PASTA × 林聰明沙鍋魚頭 × 天利食堂打造美味與溫度兼具的限時美味 。（圖／記者翁伊森攝）

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，料理能夠提供人們幸福感，用做給家人品嚐的心、傳遞一份溫暖，願這份美好的料理，也能延續到每個人的味蕾裡。

歷時近半年的籌備規劃，從食材研發到品牌理念的磨合，「NU PASTA」將「林聰明沙鍋魚頭」特製的「聰明醬」入菜，開發出中西合璧的義大利麵與焗飯，展現義式料理的創意轉譯，顛覆人們對沙茶醬的想像。

「天利食堂」則以招牌絹豆腐鍋與細拉麵結合「林聰明經典沙鍋菜」，打造台灣第一碗「沙鍋系拉麵」。在天利食堂的詮釋下，「沙鍋菜」首度化身日式拉麵湯頭，開創全新鍋系拉麵風格。相較於講究師承的日式湯底，這碗來自嘉義傳承三代的湯頭，重新詮釋家常風味的細膩層次，帶出熟悉又創新的餐桌記憶，並着重於「人情味與記憶感」，是台灣街頭熟悉的鍋香，入口不是衝擊，而是「嘉」的味道。

▲▼ 三品牌跨界聯名 攜手支持公益——NU PASTA × 林聰明沙鍋魚頭 × 天利食堂打造美味與溫度兼具的限時美味 。（圖／記者翁伊森攝）

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NU PASTA林聰明沙鍋魚頭天利食堂公益

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