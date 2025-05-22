「凱旋9號」首航！　提升台東至離島航運服務品質





▲台東新船「凱旋9號」首航。（圖／台東縣府提供）

記者楊晨東／台東報導

台東縣帆利航運公司新建客船「凱旋9號」22日在富岡漁港舉行首航典禮，正式投入台東至綠島、蘭嶼航線營運。該船由「獎勵民船汰舊換新購建船補助計畫」補助建造，總造價約2億元，為提升離島交通安全與乘船品質再添新動能。

台東縣政府表示，「凱旋9號」是該計畫下第二艘投入營運的新船，繼今年3月「天王星21號」啟用後，再度強化離島航線的運輸量能與服務穩定性。此船由新加坡船廠打造，抵台後完成相關檢驗與測試程序，今日正式投入營運。

啟航典禮由台東縣副縣長王志輝、交通部航港局東部航務中心主任李彥明、立法委員黃建賓、莊瑞雄、王春梅、縣議會議長吳秀華及帆利航運董事長李數奼等人共同出席，並象徵性啟動新船投入服務。

縣府指出，綠島與蘭嶼居民仰賴船舶往返本島，為改善船班服務品質與安全，地方政府與交通部航港局合作推動船舶更新計畫，向中央爭取總額約3億元補助，目標汰換5艘服役超過25年的老舊客船。「凱旋9號」作為其中之一，將強化航線穩定性與緊急調度能力。

帆利航運說明，「凱旋9號」全長42公尺，船寬8.5公尺，總噸位413，最高可載客317人，採單體雙尖艏設計，具備破浪與節能功能，艙內設有無障礙設施與寬敞空間，提升乘客乘坐與疏散效率，適應綠島與蘭嶼周邊多變海象。

除旅遊旺季例行船班外，新船也將履行政府補助下之義務服務條件，包括每年淡季提供至少50趟航班，確保離島居民基本交通權益。

台東縣政府表示，未來將持續推動航運升級，包括富岡漁港、蘭嶼開元漁港及綠島南寮漁港之整建與候船室規劃，強化離島整體交通接駁與服務品質，提供更安全、綠色且國際化的搭船環境。