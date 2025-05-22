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謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

▲台東分局偵查隊副隊長李宗彥特別針對詐騙案做出說明。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東分局偵查隊副隊長李宗彥特別針對詐騙案做出說明。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對知名藝人謝忻近日於社群媒體發文，透露遭遇假冒檢警詐騙一事，台東縣警察局台東分局22日特別出面說明，並籲請民眾提高警覺，以防誤入詐騙圈套。

據藝人謝忻表示，詐騙集團先假冒醫療院所藥劑師來電，聲稱其遺失的證件遭他人冒用，試圖領取精神科藥物，並表示已通知警方處理。隨後，又有自稱「馬蘭派出所」員警與其聯繫，謊稱其個資已外洩且涉及吸金案件，並以「需製作筆錄」為由，要求其透過視訊方式接受訊問，甚至出示偽造之三聯單及警方場景畫面，藉此博取信任，進一步誘導提供個人帳戶、存款及房產等財務資訊。

對此，台東分局澄清如下：一、警方絕不會透過LINE或其他通訊軟體進行筆錄或視訊訊問。二、警方亦不會要求提供銀行帳號、財產資料，或製作任何線上受理報案紀錄表。三、任何涉及刑案或調查程序，必須依法親至機關製作筆錄，並具明確文件程序，絕不會以視訊完成。

詐騙集團手法日益翻新，甚至搭設偽裝場景，混淆視聽，為此台東分局呼籲：如接獲來電聲稱個資外洩、涉及刑案等情形，請立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線或110查證，切勿提供個人資料或財務資訊。台東分局將持續加強識詐宣導與查緝作為，守護市民安全，共同防堵詐騙危害。

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