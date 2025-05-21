利稻警光山莊翻新啟用　最萌代言人「黃色小鵝」吸睛登場

▲利稻警光山莊「黃色小鵝」成最萌代言人 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台東縣海端鄉南橫公路沿線的利稻警光山莊，歷經多月整修後，於5月初正式翻新啟用，成為警察同仁與眷屬旅遊休憩的新選擇。嶄新的設施不僅提升住宿品質，山莊內兩隻「黃色小鵝」更因活潑逗趣的模樣，意外成為人氣焦點，吸引不少遊客與房客駐足合影。

利稻警光山莊緊鄰利稻派出所，地處南橫公路要衝，自然景觀秀麗，是旅人前往南橫途中理想的中繼據點。為提升使用舒適度與環境品質，台東縣警察局局長蔡燕明指示更新設施，並由關山分局長鍾國楨帶領團隊推動整建計畫，獲得縣議員與海端鄉公所經費支持後，順利完成翻修工程。

在設備煥然一新之際，分局團隊也運用創意行銷手法，導入「萌寵代言人」概念。所長胡松俊仁主動認養兩隻黃色小鵝，小鵝們跳躍上樓、翻滾下階的滑稽身影引發廣大關注，房客與遊客紛紛搶拍合影，儼然成為山莊最具話題的亮點。

目前這兩隻可愛小鵝也已成為利稻地區的觀光代表性象徵之一，相關生活趣事可透過「利稻警光山莊臉書粉絲專頁」追蹤觀看，粉絲們更可分享萌照與短片，進一步帶動社群參與與地方觀光熱度。

關山警分局呼籲同仁與警眷多加利用山莊資源，除了能在工作之餘放鬆身心，也可近距離與小鵝互動，感受療癒氛圍。不過，警方也提醒來訪民眾適度與小鵝保持距離，尊重牠們的生活節奏，讓這對「鵝界代言人」能在關愛中健康成長。