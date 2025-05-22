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高鐵延伸宜蘭後「北花旅行90分鐘」　鐵道局：比北宜直鐵快25分

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局說明高鐵北延宜蘭後北花僅需要90分鐘。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為爭取地方支持高鐵延伸宜蘭，鐵道局今(22日)拜會宜縣議會與民意溝通，鐵道局也澄清，外界稱高鐵北延宜蘭僅比台鐵北宜直鐵「快5分鐘」，是錯誤對比，實際高鐵比直鐵快25分鐘，台北到花蓮的旅行時間僅需90分鐘，另共用路廊存在高鐵不確定性，恐大幅影響期程，應維持既定規劃。

交通部鐵道局今由鐵道局長楊正君領軍，赴宜蘭縣議會拜會，與現場多名議員到場座談高鐵北延宜蘭議題，立委陳俊宇也赴現場關心，議員關切高鐵延伸宜蘭盼中央政府加速辦理、頭城至礁溪與台鐵共用路廊可行性、農民農舍興建權益保障、禁限建等問題。楊正君表示，高鐵延伸計畫歷經多年評估，鐵道局充分理解地方對此一重大建設的關切，後續若有開說明會與鄉親溝通需求，鐵道局會全力配合，凝聚共識共同推動高鐵建設。

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針對外界關心高鐵與直鐵比較，鐵道局表示，西部高鐵不論是在安全、穩定、運能及速度等層面均有良好表現，受國人肯定。高鐵最高時速300公里，南港至宜蘭僅需20分鐘，遠優於北宜直鐵45分鐘車程。每列車可載977人，尖峰每小時規劃5班次、最高可達12班次，運能明顯優於直鐵。外界所稱「僅快5分鐘」為錯誤對比，實際高鐵比直鐵快25分鐘。

鐵道局指出，台鐵北宜直鐵受限台鐵樹林至七堵間路段瓶頸，且時速僅130公里，班次與載客量皆有限。此外，高鐵在準點、安全、穩定及系統性能上表現優異，能有效紓解國五壅塞，提升東部交通品質。

此外，宜蘭縣政府建議高鐵與台鐵共用頭城至礁溪路廊部分，鐵道局直言，恐將嚴重影響高鐵計畫時程。鐵路高架為另一獨立計畫，尚須依程序完成可行性研究與綜合規劃，獲行政院核定後，始得動工，無法併入高鐵計畫執行。以宜蘭至羅東鐵路高架歷時逾十年為例，若高鐵配合共線須重新辦理綜規與環評，將衍生高度不確定性並大幅影響期程。

鐵道局指出，即便未來核定頭城至礁溪鐵路高架計畫，共用路廊涉及大規模用地拆遷，高鐵行駛速度亦會受台鐵線形限制。高鐵計畫已邀請宜蘭縣政府多次參與站址及路線規劃，經充分評估並納入地方意見，現階段路線方案成熟，呼籲維持既定規劃。

鐵道局也說明，未來高鐵北延宜蘭，將採高架橋設計，降低農業灌排與居民權益影響；另特定區委由地方規劃，地方民意將由縣府依程序納入。

鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭不僅提升宜蘭聯外交通便利性，亦是打造環島高效鐵路網的關鍵計畫。北環段需藉由高鐵貫通，打開樹林至七堵瓶頸，將台北至花蓮旅行時間由目前140分鐘縮短至90分鐘內，方有助於實現6小時環島，均衡台灣發展的目標。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫歷經審慎評估，鐵道局會與地方持續溝通，期盼社會大眾理性看待、共同支持，早日讓高鐵計畫付諸實施。

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