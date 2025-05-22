「噹噹一族」彩繪郵輪列車6/14奔馳國境之南　探訪神秘小站

▲「噹噹一族彩繪郵輪式列車」將奔馳國境之南。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

睽違數年，郵輪式列車將再次奔馳於國境之南。台鐵公司宣布，「噹噹一族彩繪郵輪式列車」將於6月14日周六開行，除將探訪台鐵公司不對外開放的神祕車站「南方小站」外，還可一窺台鐵車輛維修作業，全票599元，5月26日起開賣。

台鐵公司規劃6月14日周六開行「噹噹一族彩繪郵輪式列車」，始發站為台南站，沿途停靠岡山站、新左營站、三塊厝站、高雄站、竹田站、潮州站及南方小站，車票全票售價599元；半票售價300元，預計5月26日上午10時於台鐵公司官網「鐵道旅遊」頁面發售。

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▲「噹噹一族彩繪郵輪式列車」將探訪不對外開放的南方小站。（圖／台鐵公司提供）

根據規劃，該趟「噹噹一族彩繪郵輪式列車」將探訪台鐵公司不對外開放的神祕車站-南方小站，可憑車票至潮州鐵道園區購票入園，折抵門票費用50元，參觀目前屏東縣境內炙手可熱的潮州鐵道園區，園區業者將帶遊客至台鐵公司唯一的觀光機廠潮州機廠維修景觀平台參觀，一窺台鐵車輛維修作業神秘面紗。

台鐵公司表示，該趟郵輪式列車也將安排旅客至百年車站竹田站參觀休憩購物，回程則安排旅客至三塊厝站參觀古蹟木造火車站及展示的LDK58蒸氣火車、LDR2201黃皮仔車，另台鐵委請三鳳中街派專人導覽及提供懷舊彈珠汽水。