父吸毒亡靈堂剛搭好「債主上門討錢」　19歲兒撂8人怒毆4男囚禁

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭43歲楊姓男子19日中午和郭姓友人在車上吸毒，楊男不明癱軟失去意識遭丟包路邊暴斃，郭男被依遺棄致死罪收押，隔天楊男靈堂才剛搭好，就有張姓債主等4人找上門討債，楊男19歲兒子氣不過，找來簡姓友人等8人，將張等4人打得遍體麟傷，還囚禁在家，警方獲報救出被害人，全案依傷害等罪嫌送辦，檢方訊後將其中6人以各1萬元交保；另3人為未成年，移送少年法庭。

▲打人及拘禁討債4人的楊嫌等9人被移送偵辦（上圖），警方在楊嫌之父的靈堂處，起出作案的球棒、西瓜刀等工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，毒品前科的43歲楊男，19日和毒友47歲郭男相約車上吸毒，因身體承受不住失去意識，郭男怕吸毒被發現，狠心將還有呼吸的楊男丟在蘇澳鎮全祿街後駕車離去，民眾發現有人路倒報案，警消到場發現楊男已斷氣，調閱監視器追到郭男。

郭男落網後坦承吸毒，但堅稱丟包當下「楊男還有呼吸，只是全身軟趴趴！」對於其他犯案細節閉口不談，警方隨後在郭男身上起獲海洛因及安非他命等證物，全案依違反毒品危害防制條例、刑法遺棄致死罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

43歲楊男生前在外積欠債務，死亡隔天就有債主找上門，19歲兒子不忍爸爸屍骨未寒，連靈堂照片還沒擺好就遭「踢館」，認為治喪期間鬧事實在不厚道，找來23歲簡姓友人等8人，痛毆前來討債的張男等4人，還將他們關進住處房間，被囚禁4人中，1人趁隙拿出手機對外向朋友求救。

宜蘭蘇澳分局經新北警方轉報，立即趕赴現場將張男等4人救出，當場起獲開山刀、西瓜刀及棍棒等犯案工具，並將犯案9人全數帶回偵辦，其中3人是未成年，移送少年法庭，另6人詢後依刑法私行拘禁、妨害秩序及傷害等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令各1萬元交保候傳。