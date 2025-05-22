中央大砍南投35億！藍營怒喊違法...嗆賴政府把補助當政治工具

▲中央補助短撥導致南投縣暫緩實施老人健保自付額補助，圖為衛福部南投醫院醫師為老人進行內視鏡手術。（圖／資料照片，部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

今年中央核定給南投縣的一般性補助款將減撥近35億元，佔該縣歲入總額10.11%，導致縣政府重大建設與計畫受影響、已宣布限縮社福運用等；縣議會國民黨團書記長陳淑惠指出，根據《財劃法》規定，中央給予地方的一般性補助款「不得低於修法前一年度編列數」，行政院刪減一般性補助款之作為並無法律依據。

據南投縣府資料，今年中央核定給南投縣的一般性補助款原為128.01億元，未來減撥比例高速27.3%，且至目前為止中央尚短撥普通統籌分配稅款10億元，使縣府財政更加困難、施政承受莫大壓力，也間接衝擊教育設施修繕、老人福利與偏鄉照顧等。

議議員陳淑惠強調，「一般性補助款」依法為地方應得的法定預算，不屬於立法院可刪減的項目，且根據《財劃法》第30條第3項規定，中央給予地方的一般性補助款「不得低於修法前一年度編列數」；陳淑惠表示，財政穩定是攸關縣政推動與民眾福祉的第一要件，縣府相關計畫部分業已執行中，如今中央補助遭大幅刪滅，恐於方方面面衝擊縣民權益，籲請中央政府應依照實際情況，恢復原核定補助數額並如期撥付，以維持地方發展。

國民黨南投縣黨部主委楊麗川表示，南投縣為農業縣、自有財源不足，縣府仍得在第一線推動縣務發展、守護縣民權益，經費也須仰賴中央補助，以支應縣政發展與建設；楊麗川認為維護公共利益與社會安定是當務之急，呼籲賴政府體察審視地方發展的困難，不要把對民眾的照顧當作朝野政治操作的工具。