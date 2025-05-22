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黑金敢伸手？花檢挺進電廠護業者　敢檢舉就有獎金拿！

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花檢率隊訪視慈濟電廠，傾聽綠能產業心聲促交流 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／花蓮報導

為深化檢察機關與綠能產業的溝通合作，貫徹政府推動再生能源的政策目標，花蓮地檢署於日前由主任檢察官蔡勝浩帶隊，邀集法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局、縣府政風處及台電花蓮區營業處等單位，組成「綠能聯合訪視小組」，前往花蓮慈濟電廠一期案場進行實地訪視與面對面交流。

本次訪視旨在了解業者於太陽光電設置與推動過程中，是否遭遇行政法令適用上的困難、程序瓶頸或其他實務障礙，蒐集第一線意見，作為政策精進與執法參考依據。訪視小組也藉此機會傳達檢警調機關對於打擊妨害綠能發展不法行為的決心，並鼓勵業者勇於反映遭遇之不法干擾。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲花檢走入電廠現場，盼解綠能業者行政困境 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

花蓮地檢署指出，若業者於場地尋覓、設施籌建、業務推動過程中，遭遇不當施壓、行政阻撓，甚至面臨不肖公務員、民代或黑道人士覬覦經濟利益而意圖勒索等行為，均可即時向檢調機關通報。檢方將提供相關檢舉獎勵制度及身分安全保障，協助業者排除外力干擾。

未來，地檢署將持續透過實地訪視與定期座談，強化與業者之聯繫管道，建立及時通報與回應機制，攜手打造誠信透明的投資環境，共同守護我國能源轉型與低碳永續發展的核心價值。

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