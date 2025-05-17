「台電智網　點亮金門」十週年登場　百人共騎見證綠能之路

▲▼ 2025年「台電智網 點亮金門」自行車活動今(17)日上午熱鬧展開 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

台電為響應鄉土教學紮根計畫及敦親睦鄰活動，由台電塔山電廠、金門區營業處、除役及選址溝通中心金門溝通小組、金門國家公園管理處攜手合作，舉辦2025年「台電智網 點亮金門」自行車活動，共同迎接活動邁入第十週年的重要里程碑。

今(17)日上午8時，活動在中山林自行車館前廣場集合展開，尚未開始便吸引百餘位民眾於現場集結，場面熱鬧盛大。開幕式由廠長李枝榮主持，並由中正國小舞獅團、金寧中小學寧鼓隊及多年國小獨輪車隊熱情演出揭開序幕，展現濃厚的社區參與氛圍。縣府長官與台電總公司多位主管亦親臨現場，展現對地方活動的高度重視。本次報名開放後短短一小時即額滿，顯示活動品牌十年來已深植人心，深獲鄉親肯定。活動全程提供參與者餐盒與紀念品，15歲以下參加者須由親屬陪同，落實安全與教育並重。

本次活動結合節能減碳、健康生活與地方文化等多元主題，讓鄉親通過共同騎行，來見證台電與金門這10年來攜手推動綠能轉型成果。活動路線全長約20公里，沿途途經金門酒廠新廠、東州與安岐風獅爺、湖南高地及瓊林聚落等具代表性景點，充分展現金門豐富的人文底蘊與自然風光。

台電表示，塔山電廠自2016年起推動「點亮金門」系列活動，主題從心連心到景連景，從「仙洲」到「智網」，不斷深化民眾參與與地方連結，見證台電與金門社區共同走過的綠能轉型之路。值此十週年之際，不僅是回顧過去成就的時刻，更是邁向下個十年綠色旅程的起點。未來，台電將持續推動在地實踐與環境教育，攜手金門鄉親共創永續未來。