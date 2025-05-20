　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義地檢署綠能法令教育訓練　推廣公務員廉潔觀念

▲▼ 嘉義地檢署辦理綠能法令遵循專案教育訓練強化綠能產業承辦公務員執行職務所需法律素養 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署辦理綠能法令遵循專案教育訓練，強化綠能產業承辦公務員執行職務所需法律素養 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署日前辦理「114年度綠能法令遵循專案教育訓練」，由江金星主任檢察官及蕭仕庸檢察官擔任講師，分別講授「綠能圖利與便民」及「偵辦妨害綠能產業發展案例分享」，邀集嘉義縣(市)政府涉及綠能業務局處公務人員、地政事務所辦理審查與准駁農地申請變更作太陽光電設施使用之公務人員、公所辦理審查與准駁農地申請變更作太陽光電設施使用及道路挖掘許可之公務人員、台糖公司涉及綠能申設審查業務之人員及其他涉及綠能業務所屬政風主管等約60人參與。

▲▼ 嘉義地檢署辦理綠能法令遵循專案教育訓練強化綠能產業承辦公務員執行職務所需法律素養 。（圖／嘉義地檢署提供）

蔡宗熙檢察長致詞時表示，地方基層人員在辦理綠能業者提出相關申請、審查或釋疑時，應以謹慎態度為之，並注意行政流程與法規異動；另特別提及公務員及國營事業員工守法守紀精神及正確工作觀念，執行勤務時要秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度，公務員犯罪加重其刑之規定及貪污治罪條例的構成要件等。

▲▼ 嘉義地檢署辦理綠能法令遵循專案教育訓練強化綠能產業承辦公務員執行職務所需法律素養 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 嘉義地檢署蔡宗熙檢察長致詞 。（圖／嘉義地檢署提供）

江金星主任檢察官以公部門公務員(包含職務代理人或約聘僱人員等)在承辦各項業務過程應謹守依法行政、合法裁量原則作為引言，帶入圖利與便民之區辨，再以太陽光電申設程序為例，說明申辦流程中之籌設階段、行政程序及施工階段可能引發圖利違法態樣，並針對實務上曾發生之案例進行個案解析。蕭仕庸檢察官則以實務曾偵辦某議長及議員利用所轄開發大型離岸風電案的機會，向業者索討承攬下包工程施作之利益及假藉權勢向地方主管機關質詢、索討公文、提案修改自治條例等為例，說明公務員、民意代表常利用業者迫切取得執照之心理從中索賄，及業者遇窒礙時常未能尋正當管道解決致公益重大損害。

▲▼ 嘉義地檢署辦理綠能法令遵循專案教育訓練強化綠能產業承辦公務員執行職務所需法律素養 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 嘉義地檢署主任檢查察官江金星 。（圖／嘉義地檢署提供）

本次教育訓練參與者均為公務機關服務之人員，嘉義地檢署政風室為宣導公務員廉潔自持觀念，於課堂前播放臺灣高等檢察署暨各地方檢察署共同製作以「公務員廉政倫理規範」為核心議題的AI廉政宣導短片，透過簡潔扼要的敘事手法，幫助與會者更易理解並引發共鳴，進而落實廉潔自律、守法奉公之價值理念；嘉義地檢署針對綠能產業議題，後續將接續召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺會議」及「綠能企業聯繫會議」，以展現政府保護綠能產業發展及地檢署永不向惡勢力妥協之決心。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／暴衝老翁傳是「大同大學監察人」　校方不證實
快訊／又有暴衝車禍！　1行人當場無生命跡象
S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲
快訊／招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」　女騎士回家了
快訊／高雄澄清湖驚見浮屍！　身分曝光
快訊／三峽女騎士一雙兒女沒了媽…夫心碎招魂
民眾淚崩！三峽慘案路口擺滿鮮花　卡片悼念「願在天堂永遠快樂」
快訊／交通部祭3措施「高齡換照75歲下修70歲」　考試增實地
最美董座現身控訴：我是不是沒有滿足到檢察官
快訊／藍白聯手表決通過「核三重啟公投」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

道爺圳上游景觀環境再造啟用　建設與文化助力城市壯大

桃園首創鐵道龍舟賽+傳統龍舟競賽　張善政：打造水陸競賽共度佳節

嘉義市戶政推出多項婚姻生育補助　鼓勵青年成家

太保市《Linking 368 Taiwan》開拍　紀錄人文風采與城市蛻變

南投巧克力咖啡節端午連假首日登場　高曼容、米其林主廚代言

雲林家扶與武德宮攜手　送3500顆平安粽助弱勢家庭

雲林集團婚禮鼓勵成家　縣府攜手打造返鄉幸福起點

「粽香幸福台灣尾」20週年 300恆春民眾同樂

嘉義地檢署綠能法令教育訓練　推廣公務員廉潔觀念

嘉義永慶高中赴新加坡教育之旅　體驗多元文化

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

道爺圳上游景觀環境再造啟用　建設與文化助力城市壯大

桃園首創鐵道龍舟賽+傳統龍舟競賽　張善政：打造水陸競賽共度佳節

嘉義市戶政推出多項婚姻生育補助　鼓勵青年成家

太保市《Linking 368 Taiwan》開拍　紀錄人文風采與城市蛻變

南投巧克力咖啡節端午連假首日登場　高曼容、米其林主廚代言

雲林家扶與武德宮攜手　送3500顆平安粽助弱勢家庭

雲林集團婚禮鼓勵成家　縣府攜手打造返鄉幸福起點

「粽香幸福台灣尾」20週年 300恆春民眾同樂

嘉義地檢署綠能法令教育訓練　推廣公務員廉潔觀念

嘉義永慶高中赴新加坡教育之旅　體驗多元文化

臺灣黑熊變多了！足跡離淺山平地越來越近　人熊和平共處成課題

京華城案作證遭疑「討厭柯文哲」　苗博雅：對他無好惡

4旅行社玩韓國優惠「4天免萬元」　與李多慧同遊首發團開賣

最美營養師12年前舊照被掀出！藍勾勾好友驚：哪來的高中校花！？

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸　特定日期下午茶供應

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

二軍／雙安表現獲召喚！陳佳樂升一軍　馬傑森一日雙戰奔波

網傳三峽車禍駕駛是「大同大學監察人」　校方不證實

快訊／台南「廂型車暴衝」撞行人！　釀1命危、1無意識搶救中

《折腰》男二被轟複製《慶餘年》二皇子！微博疑嗆觀眾：等你們破防

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

勤儉一生換來救命車！子女代捐救護車完成母親宏願

台南九份子銷售中心臨時屋起火23車44人急撲救！

企業善心捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

徵才博覽會金門大學登場　60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

桃園大規模停水　市府開設應變中心

賴清德就職周年！南投藍營街頭「叭賴下台」

屏東婦遭交友詐騙　對話全是簡體字

每提1萬賺500　埔里偵查隊長埋伏逮車手

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

台東男子獨攀加拿山失聯　警消搜尋今晨尋獲

蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

更多熱門

相關新聞

「台電智網　點亮金門」百人共騎見證綠能之路

「台電智網　點亮金門」百人共騎見證綠能之路

台電為響應鄉土教學紮根計畫及敦親睦鄰活動，由台電塔山電廠、金門區營業處、除役及選址溝通中心金門溝通小組、金門國家公園管理處攜手合作，舉辦2025年「台電智網，點亮金門」自行車活動，共同迎接活動邁入第十週年的重要里程碑。

從源頭防弊！　台東地檢聯合縣府訪視綠能業者倡法治

從源頭防弊！　台東地檢聯合縣府訪視綠能業者倡法治

嘉檢攜手市府促進綠能產業發展　防制貪瀆

嘉檢攜手市府促進綠能產業發展　防制貪瀆

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會

關鍵字：

嘉義地檢署綠能教育訓練

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面