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暖心行動！花蓮地檢署啟動關懷機制　助被害家庭走出陰霾

▲花蓮地檢署聯手犯保協會 助被害家庭走出陰霾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲花蓮地檢署與犯保協會啟動關懷機制，助被害人家庭度難關。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／花蓮報導

近日於社會關注的女老師被害案件發生後，花蓮地檢署立即通報犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會（犯保花蓮分會）啟動被害人保護機制，於司法相驗過程中，提供家屬關懷慰問與身心支持，並於19日由犯保花蓮分會執行秘書陳少康與主任檢察官廖榮寬對被害人家屬表達關懷之意，陳佳秀檢察長並請犯保花蓮分會持續關注被害人家屬的權益與需求，適時給予包含生活重建及法律扶助等各方面支持，陪伴家屬度過變故陰霾。

適逢端午節前夕，花蓮地檢署與犯保花蓮分會亦共同至案家慰問家屬，其中的羅阿姨，因先生遭遇突如其來的一場車禍奪走生命，她說事故發生後，加害人沒有打過一通問候的電話，但是素昧平生的犯保花蓮分會卻持續在她最無助的時候給予關懷，她告訴檢察長，她的心中雖然有很多遺憾，但是過日子「總要有翻篇的能力啊！」

▲花蓮地檢署聯手犯保協會 助被害家庭走出陰霾。（圖／記者郭世賢翻攝）

案家陳先生和曾同學則都是因為車禍導致重傷，他們每天在同一家醫院復健，見面時都會打招呼，後來在犯保花蓮分會的關懷活動中相遇，得知彼此都是馨生人，更是相互為對方加油打氣，他們都有信心把精力投注在每一天的復健訓練上，勇敢的面對每個艱難的復健挑戰，相信在堅持不懈的努力後，一定會重拾健康的人生！

年輕的曾同學是護理師，今年將有機會重返職場擔任個案管理師，他說「原本當護理師就有照顧關懷病人的使命感，但在親身經歷大難不死的車禍事故後，能有機會重回護理工作，使命感更加的深刻！」陳檢察長為曾同學旺盛的生命力和鬥志深深感動，邀請曾同學於未來犯保的關懷活動中分享生命經歷及教授復健護理知識，曾同學也大方的接受邀約，希望能以自身的遭遇轉化為助人的力量，鼓勵更多重傷馨生人與家屬，勇敢邁步向前，重拾生命希望！

花蓮地檢署與犯保花蓮分會透過實際行動，持續為被害人家屬與馨生人提供支持，協助他們走出陰霾，迎向新生。

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