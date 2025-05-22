泰尼姑戴假髮極樂海灘唱K被抓包　聲稱有做儀式請假「暫停八戒」

▲臉書專頁「CSI LA」指控Ketumadee Sriwararam寺的尼姑「穿便服、戴假髮、化妝、與女性友人親密合影、並於高級私人度假村唱卡拉OK」。（圖／翻攝自CSI LA）

圖文／鏡週刊

近日，臉書專頁「CSI LA」發布多張照片，指控泰國龍仔厝府Ketumadee Sriwararam寺的尼姑「穿便服、戴假髮、化妝、與女性友人親密合影、並於高級私人度假村唱卡拉OK」，引發輿論撻伐。事件迅速延燒，被外界質疑是否違背佛教出家人應守持的戒律與儀態。

根據粉專爆料，該寺的尼姑們在海邊唱歌、打扮並佩戴假髮，甚至出門唱卡拉OK合照，表現出不符合莊重形象的行為。有人質疑，這樣的行為是否符合守戒者的規範？寺內是否有監督她們的行為？寺廟舉辦的功德活動和募款，真正目的又是什麼？並指出這些照片拍攝於2020年2月。

▲臉書專頁「CSI LA」指控Ketumadee Sriwararam寺的尼姑「穿便服、戴假髮、化妝、與女性友人親密合影、並於高級私人度假村唱卡拉OK」。（圖／翻攝自CSI LA）

該專頁還指控，這群尼姑透過寺內的募款活動，累積了超過1億泰銖的資金，並且在管理財務方面扮演了重要角色。據說，每位尼姑在年底都能獲得特別獎金，且被允許打扮並外出旅遊。

▲臉書專頁「CSI LA」指控Ketumadee Sriwararam寺的尼姑「穿便服、戴假髮、化妝、與女性友人親密合影、並於高級私人度假村唱卡拉OK」。（圖／翻攝自CSI LA）

照片中一名尼姑接受採訪時承認，她和其他尼姑曾經前往南部碧差汶府的海邊度假。她表示，在出發前，她們舉行了儀式，暫時中止了作為尼姑須遵守的「八戒」，並且得到了國家佛教辦公室的批准。她強調，此次旅遊費用皆來自個人資金，與寺廟募款無關，而她本人是以賣地所得支付旅費。

▲臉書專頁「CSI LA」指控Ketumadee Sriwararam寺的尼姑「穿便服、戴假髮、化妝、與女性友人親密合影、並於高級私人度假村唱卡拉OK」。（圖／翻攝自CSI LA）

而掌權尼姑表示，該照片拍攝時間為2014年，當時她尚未出家，直到2015年才正式剃度。她強調，照片中的人確為本人，但並非出家後所拍，否認「破戒出遊」一說。

不過，爭議並未平息。部分網友認為，即便照片為出家前所拍，但目前作為寺廟管理者，應注意個人過往形象，並對信眾有更高標準之示範。

▲臉書專頁「CSI LA」指控Ketumadee Sriwararam寺的尼姑「穿便服、戴假髮、化妝、與女性友人親密合影、並於高級私人度假村唱卡拉OK」。（圖／翻攝自CSI LA）

對此，北欖府佛教辦公室人員表示，依照泰國法律，尼姑並非正式僧侶，其身份較類似於居士（在家修行者），因此此事屬於個人行為，佛教辦公室無權進行調查或處理。

而龍仔厝府佛教辦公室主任薩瓦接受訪問時則指出，該寺上任管理人已故，現任管理人仍在任命程序中，目前由代理管理人處理相關事務。薩瓦亦強調，Wat Ketmadi Si Wararam寺仍有定期向佛教辦公室報送收支帳目，並已妥善保存地契。

▲專頁還指控，這群尼姑透過寺內的募款活動，累積了超過1億泰銖的資金。（圖／翻攝自CSI LA）

對於假髮事件與個人行為爭議，薩瓦表示「目前所涉事項多為個人層面，若社會關切，希望各方以平和態度處理，並尊重佛教制度程序。」



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