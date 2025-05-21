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換照年齡下修！毒理專家嘆像懲罰　陳世凱親回：非禁止高齡者駕車

▲▼陳世凱親自留言說明高齡駕照政策。（圖／翻攝臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」）

▲陳世凱親自留言說明高齡駕照政策。（圖／翻攝臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」）

記者李姿慧／台北報導

三峽78歲老翁肇事釀3死12傷，不少聲音質疑高齡駕駛管理不足，事後也有跡證指向老翁疑似有路怒症，交通部昨火速宣布高齡換照從75歲下修至70歲，毒理專家招名威發文質疑若是個案為何要禁止高齡駕駛，好像在懲罰。交通部長陳世凱則親回：「不會禁止高齡者駕車，而是協助安全駕駛」。

毒理專家招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文，質疑三峽78歲老翁肇事案，到底是因為蓄意殺人，還是因為高齡才造成這次三峽的慘案？如果這是單純個案，為什麼還要禁止高齡駕駛？好像在懲罰他們一樣，可以不要節外生枝嗎？

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有網友回應：「很多70歲以上的駕駛還是很小心的，如果這麼年輕就被禁止開車，我覺得某種層面是剝奪他們的自由，希望能有更好的方式！但這個撞人的根本蓄意殺人！」、「個人劣性怎可懲罰70歲以上的駕駛人？」

交通部長陳世凱也親自留言回應，陳世凱說，交通部的政策方向並非「禁止高齡駕駛」，而是「協助年長者安全駕駛」。交通部持續針對整體駕照管理制度進行通盤檢討，希望能從根本解決問題，從未停下腳步。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者黃國霖攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者黃國霖攝）

陳世凱進一步指出，根據統計，70歲以上長者，有182萬人持有駕照，預計10年後將增至272萬人，且人數只增不減。每一個人都會老，都有「行的需求」，希望大家不要誤解年長者駕駛。

陳世凱強調，交通部推出的高齡駕駛政策，是參考日本經驗制訂，絕對不是要懲罰或歧視年長駕駛人。作為政府，我們的責任是提供適切「協助」，一定要有完整機制確保高齡者能安全駕駛，同時保障所有用路人的安全。

陳世凱最後留言說，我理解您對「懲罰」的擔憂，但我必須再次強調，交通部不會禁止高齡者駕駛車輛，而是持續與全民同行，打造一個更包容、更安全的交通環境。

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