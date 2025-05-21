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民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

▲三峽重大交通事故，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲三峽19日一名78歲老翁開車肇事，釀3死12傷。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

三峽78歲老翁19日開車肇事釀3死12傷，台南玉井20日一名有癲癇病史的男子駕車暴衝，也造成1死1傷。全國汽車駕駛人權益聯盟質疑，連2起重大車禍是制度殺人，呼籲交通部立即啟動制度改革，納入駕駛人健保病史作為審查依據，重大疾病採預防性駕駛限制措施。

三峽78歲高齡駕駛疑似有路怒症，19日鎖定一輛機車追撞，波及斑馬線上行走的學生，奪走3條人命，另有12人受傷；台南玉井一男子20日疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩刑。

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全國汽車駕駛人權益聯盟今發聲明指出，連續兩起嚴重車禍事件震驚全台，再次揭露交通部早已無力招架現實問題。面對層出不窮的交通事故，相關單位永遠只是在「事後檢討」，等風頭一過，又重蹈覆轍，令人痛心，制度殺人，錯誤政策比貪污更可怕，呼籲正視行人安全必須從教育做起，駕駛與行人雙方的安全工程也要全面到位。

該聯盟呼籲交通部長陳世凱立即啟動制度改革，納入駕駛人的健保病史作為審核依據，針對重大疾病、慢性病史，尤其是精神疾病的駕駛，應採取預防性駕駛限制措施，在制度面做好把關，才能真正防止悲劇再發生。

聯盟指出，現行政策僅靠加重裁罰、取締表面違規，治標不治本，交通部若看不見問題核心，無法針對「人、車、環境」三者系統性改善，終將淪為助長悲劇的幫兇。

他們長期倡議「人車分流」制度，正是解決人車衝突、保障行人安全的關鍵方案，但交通部卻遲未正視與落實。若交通部長無法擔起責任，推動有效制度改善，就應立即下台，不要再讓無辜民眾成為體制下的犧牲者。

聯盟指出，他們支持健全交通制度，反對任何違規駕駛行為，堅持推動人車分流機制，並呼籲將駕駛者健保病史納入交通系統審查。

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