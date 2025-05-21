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三峽車禍3死12傷！民眾黨團批交通部不思檢討　解凍報告如幼幼班

▲▼立院民眾黨團批評，新北三峽重大事故後，交通部不思檢討，政策研析只剩膝反射、大撒幣。（圖／立院民眾黨團提供）

▲立院民眾黨團批評，新北三峽重大事故後，交通部不思檢討，政策研析只剩膝反射、大撒幣。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

新北三峽19日發生重大車禍，78歲余姓老翁駕駛小客車沿路衝撞，導致3人死亡、12人輕重傷，使外界關注高齡駕駛議題。立院民眾黨團今（21日）表示，交通部報告對於「強制性駕照回訓制度」，只延續112年度「機車駕訓2.0」試辦計畫，「繼續試辦」考後道路安全駕駛訓練，且重點都在機車考照，對汽車與高齡駕駛換照問題，根本幼幼班等級。

面對高齡駕駛議題，立院民眾黨團21日表示，民眾黨團今年初審預算時，提案要求交通部公路局比照日、韓，盡快提出「強制性駕照回訓制度」及「嚴格的考照制」，以保障人民的用路安全。

民眾黨團提及，另一案是針對高齡駕駛執照進行規範，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲有特定違規或吊扣駕照者，需在3年內申請換發新照，並需要通過體檢及加強認知與反應測驗，兩案最後一併處理；民眾黨團提案在交通部公路局高達683億預算中，凍結20億元，交通部必須提出「強制性駕照回訓制度計畫」具體時程後即可解凍。

民眾黨團指出，但這筆預算凍結案，過去遭綠營側翼瘋狂出征，說「民眾黨刪預算罔顧道安」，但其實是在要求交通部切勿只做表面功夫；而這筆預算今日已經解凍，但很遺憾的是，交通部報告對於「強制性駕照回訓制度」，只延續112年度的「機車駕訓2.0」試辦計畫，「繼續試辦」考後道路安全駕駛訓練，且整份報告重點都放在機車考照上，對於汽車與高齡駕駛換照問題，根本跟不上先進國家標準，是幼幼班等級。

民眾黨團說，回顧今年1月25日，交通部到民眾黨團溝通預算時，民眾黨團明確要求交通部參考其他國家駕駛執照，建立定期審查機制，高齡長者除了每3年換照一次，也必須通過體檢標準、反應能力測驗等適當評估機制；但當時交通部官員態度消極，還突然說有機車模擬器可以模擬，但只有一台，面對白委質疑數量、只有機車無汽車，交通部官員卻回覆「交通事故七成是機車，機車騎士習慣差」。

面對交通部昨（20日）召開「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，宣布將規劃換照年齡朝下修至70歲、換照考試增加「實地演練」、若70歲後繳回駕照提供TPASS補助，但補助方案金額還在研議，民眾黨團呼籲交通部，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，高齡換照制度不能只是下修年齡，現行制度對高齡駕駛並未進行反應能力測驗，使此制度根本形同虛設，且許多人根本無照駕駛，若無強制，要如何保障用路人安全及降低風險？

此外，民眾黨團一直要求公路局，應比照日、韓等先進國家，研擬「駕照回訓制度」，交通部千篇一律跳針回應「研議中」，如今又為了民意壓力，丟出換照增加「實地演練」，根本是開空頭支票；而民進黨最習慣的「大撒幣」提供TPASS補助也是放錯重點，高齡者習慣駕駛、喜愛駕駛或有駕駛需求，有多少是可以經由TPASS大眾運輸取代？交通部有先做過研究嗎？若交通部對於交通政策研析，永遠只有膝反射加大撒幣，台灣永遠無法擺脫行人地獄。

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