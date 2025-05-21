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開車最容易「暴露本性」　心理師分析：「路怒症」是壓力太滿

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲開車最容易暴露本性，心理師分析常見的駕駛行為，其中「路怒症」可能是壓力太滿，一點小事就會引爆。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

新北市三峽日前發生嚴重車禍，78歲余姓駕駛撞死3人，網友檢視監視畫面，質疑肇事者可能有「路怒症」。心理師分析，人在開車時很多反應來自制約習慣，因此最容易「暴露本性」，其中「路怒症」的背後是早已積壓過多情緒，導致整體忍受力下降，小事就可能引爆。

有些人一握方向盤就「判若兩人」，例如平常沉穩的人，一到駕駛座卻橫衝直撞；又或是職場上看似作風強勢，開起車反而四平八穩。心理師林萃芬曾在著作《從習慣洞察人心》書中提到，人在開車時，處於心理上的無意識狀態，一切反應往往來自被制約的習慣動作，因此最真實的個性、情緒、價值觀，會在開車時不自覺表現出來。

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▲「開車習慣」往往會透露一個人的價值觀、情緒調節能力等。（示意圖／CFP）

林萃芬分析常見的「17種駕駛行為」，透過開車的習慣來觀察一個人，不僅能看出他的控制感、情緒調節、對風險的態度，甚至能連結到潛意識中，深藏的焦慮與信念。

以下資料來自林萃芬《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，由時報出版發行。

1、「路怒族」的背後是壓力太滿

在新聞影片中一定見過，有人只是被按了一下喇叭，竟然攔車怒罵、甚至砸車洩憤。這類情緒一觸即發、動輒爆走的駕駛人被稱為「路怒族」。

這類人可能把車視為自己的「私有領域」，當感受到「領土被侵犯」時，就會以激烈方式反應。有些則是生活中長期積壓情緒，忍受力下降，脾氣變得比平常容易爆發，任何風吹草動都可能引爆他們的不滿。

「路怒族」之所以一點小事就爆怒，不是單純脾氣壞，而是早已積壓過多情緒，導致整體忍受力下降，小事就能引爆情緒。

甚至有研究發現，氣溫越高、濕度越重，暴力傾向越高——也難怪夏日路怒事件特別多見。而若駕駛者正好處於躁鬱症的躁期，更容易失控而不自覺，成為馬路上的隱性風險。

2、開車就變臉？「咒罵」是不安的出口

有些人平常文質彬彬，車窗一關、油門一踩，三字經就脫口而出——等紅燈罵、找不到停車位也罵。為什麼一進車內就成了「情緒炸彈」？

林萃芬分析，這是焦慮、壓力與挫折感的無意識洩露。人在開車時無法控制環境，又受限於封閉空間與時間壓力，容易把無處釋放的情緒轉為辱罵、怨言。研究也指出，噪音是引發侵略行為的高危因素之一，音量太大也可能成為壓力導火線。

3、一秒切換人格？車內高談闊論，是補償心理作祟

有一種駕駛，一開車就變身政論家，對政府、交通、社會亂象無所不談，聲音洪亮如主持節目。他們常藉由駕駛過程中「獨佔話語權」的優勢，發洩日常生活中被壓抑的發聲需求。

若這類人本身又對社會不公或現實挫折感受強烈，就容易在駕駛過程中口若懸河、情緒過載。他們在車內所說的不只是對世界的批判，更是一種對自我價值感的補償性宣洩。

4、「這一定是女的！」性別歧視藏不住

某些駕駛一看到倒車緩慢，立刻下判斷「這一定是女人開的！」林萃芬指出，這類性別刻板印象其實源於深層偏見，當駕駛行為被過度簡化為性別表現，就可能演變成「駕駛歧視」。

在這些人眼中，女性似乎「不該上路」，最好待在家。這樣的話語與態度，不只暴露了個人價值觀，也在無形中構成對性別平權的阻礙。

5、緊急煞車、頻繁變線：急躁的人連路都不肯等

開車動不動急煞、橫衝直撞、猛變車道的人，不見得是開快車或技術差，更可能是情緒不穩、衝動、控制能力較弱。他們常因為想「搶時間」、「求效率」而違規，反而讓旅程更慢、更危險。

林萃芬指出，這類駕駛通常生活中也較缺乏耐性，容易被小事激怒，也不擅長處理突發狀況。

6、飆車不為快感，而是逃離壓抑

有些人開車像飛，馬路成了他的釋放空間。這類追求速度的人，在日常生活往往習慣壓抑情緒，不擅拒絕，面對討厭的人與事，也多半強顏歡笑。他們藉由飆車來尋找自由感，讓壓抑的情緒有出口。

林萃芬指出，這是一種「失衡補償」的行為模式。當他們面對表裡不一的內在衝突時，會透過冒險、極端行為，來平衡內外的張力。

7、「烏龜型駕駛」可能值得長期信任

有些人開車像慢動作播放，不是因為技術差，而是天性謹慎、重視安全。這類人處世態度通常也偏保守，寧可慢一步，也不要出事。

他們在人際關係中傾向穩紮穩打、不急不躁，即便看起來不夠有效率，卻是長期值得信賴的夥伴。

8、愛車勝過一切？不一定是潔癖，是情感投射

對某些人來說，車不只是代步工具，而是自我延伸。他們會為車打蠟、上蠟、訂定搭車規矩，不讓人在車內吃東西、不讓腳踩錯位置。

林萃芬指出，這是一種物化依附關係。車成為他們可掌控的世界，也成為他們表達控制、潔癖、甚至自尊的載體。

9、走錯路也不回頭？因為不能輸

有些人走錯路也不願掉頭，即使明知錯了也堅持開下去。他們的核心心理是「我不能輸」，承認錯誤會讓他們感到自尊受損。

這種人在人際互動中，也經常不接受建議、拒絕被糾正，他們並非不懂自己錯了，而是「不願承認」，因為那會讓他們感覺自己整個人都被否定了。

10、在車內自言自語，可能是自戀人格

長期獨自開車的人，有時會養成「自言自語」的習慣，甚至旁若無人地講話、唱歌、練聲音。這種行為可能反映孤獨感，也可能是一種「自戀性格」的展現。

林萃芬表示，這類人通常情感內傾，喜歡沉浸於自我世界。音樂對他們而言是心理慰藉，也是與外界隔絕的屏障。

11、只開熟悉路線：性格保守、缺乏探索力

有些人只開「熟悉的路線」，對新路徑敬而遠之，哪怕有導航、有朋友帶路，他們還是選擇繞遠路，也不願嘗試。

這反映了人格中的保守、對變動的不安。他們在人生決策上也往往傾向維持現狀，缺乏探索動力。

12、沒方向感，但記得你們的紀念日

方向感不佳的人，未必是大腦辨位差，林萃芬指出，他們可能「空間感」很弱，但對「情感」與「事件」的記憶特別深刻。譬如記不住地圖，卻能記得訂情紀念日、初次見面的對話。

這是一種情感導向型思維，擅長感受與連結，卻對空間與結構較不敏感。

13、開門拉椅子，風度在車內也延續

有些人一進車內依然維持體貼，為人開門、遇突發狀況時用手擋住乘客。這些舉動，透露他們不只是表面紳士，而是真正在意別人的安全與感受。

林萃芬指出，這類人擁有高共感與自我角色認知，常在人際中扮演保護者角色。

14、畫路線圖的人，連人生也有SOP

有一類人出門前必先規劃路線、備妥地圖、時間、停車場資訊。他們是「計畫型人格」，不喜歡意外與混亂，凡事要有條理、有步驟。

林萃芬表示，這種人做事穩健、有遠見，往往能在長期規劃中發揮優勢，但對於「突發事件」的耐受力較低。

15、法規在他眼裡只是參考值

有些人習慣違規：闖紅燈、違停、亂鑽巷。他們對規則的容忍度低，喜歡挑戰邊界，講求效率，少了同理。

這類人性格中帶有叛逆與機會主義傾向，做事風格短線快速、不喜循規蹈矩。

16、法規遵守者，穩定但缺乏浪漫

跟前者相對，奉公守法的人一板一眼、嚴守交通規則，生活中也井井有條。但相對地，他們不擅驚喜、不講情調。

這類人是理性與責任感的代表，但若另一半期待情緒交流與生活情趣，可能會感到單調。

17、看他怎麼停車，就知道他重視什麼

停車方式就是「價值觀」的投影。有人堅持不花錢停車，寧願違規、停紅線，甚至造成交通堵塞，只為了節省幾十元，結果反而被開罰單得不償失。

也有人一味追求便宜停車場，不管多遠、不管時間多趕，甚至讓同行者為此受累。林萃芬舉例，有位朋友曾經抱怨追求者邀她出遊，為了省停車費，讓她穿著高跟鞋走了一段山路，結果腳痛得不行，原本愉快的行程因此破局，兩人的關係也就此止步。

從選擇停車地點的取捨中，可以看出一個人是重視效率，或體貼他人，還是只關心省錢與自身便利。

● 開車是日常，也是潛意識的劇場

從加速、變道、罵人、選路線，到停車地點與車內氣氛，每一個舉動都是潛意識的投射。林萃芬提醒，駕駛是一場心理測驗，不用出題也不需作答，「行為本身就是答案」。下次搭便車或自己上路前，不妨多觀察、覺察，也許會重新認識身邊的某個人，甚至是自己。

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