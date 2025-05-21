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三峽老翁若脫產　家屬勝訴「恐淪壁紙」！律師：義務辦假扣押

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，余男目前在加護病房急救中，現在就擔心余男脫產，家屬無法獲得賠償，律師事務所「鼎川法律事務所」就宣布，將協助受害家屬辦理假扣押程序，確保未來的賠償權益不被侵害。

「鼎川法律事務所」在粉專發文，，一場車禍奪走了生命，擊碎了無數家庭原本平靜的日常，「此刻我們正與時間賽跑，一旦加害人轉移財產，將來即使取得勝訴判決，也可能始終虛設」，將為家屬義務辦理假扣押程序，確保日後的賠償權利不被侵害，「別讓判決變成一張壁紙，您並不孤單，正義將與您同行」。

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►78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師搖頭：快做5件事

▲▼ 。（圖／翻攝自粉專）

▲律師籲受害家屬儘速聯繫。（圖／翻攝自「鼎川法律事務所」粉專）

另外，蘇家宏律師建議，受害人可依照法律程序先做5件事情，如果78歲老翁過世了，只能針對其名下財產進行求償，不得要求配偶或子女連帶賠償，「希望駕駛人能夠清醒，釐清事故的原因，也坦然面對所發生的憾事，全力的賠償每位被害人或家屬」。

1. 受害人可以先請求車輛強制責任險的給付。

2. 針對每一個不同狀況的受害人，向78歲的駕駛人求償。

3. 聲請假扣押，避免被告脫產。
一旦發生重大車禍，擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產、避免資產被轉移脫產。

4. 提起刑事告訴，施以實質壓力。
除了民事賠償，可同步提起刑事告訴，讓對方面臨坐牢等刑責上的心理壓力。

5. 透過法院進行調解。
民事與刑事之外，也可走調解程序，有時更能促使對方家屬出面，從家族層面給予實質的賠償與和解。

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