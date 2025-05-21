下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」　警闢謠籲理性

▲肇事余男目前仍意識不清，無法製作筆錄。（圖／民眾提供，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市三峽區19日下午一名78歲余姓男子駕車暴衝，造成3死12傷的悲劇，全案肇事原因、動機，因余男依舊意識不清，仍是一個謎團。今(21日)三峽分局召開記者會說明，余男下交流道繞行20分鐘後，曾到一處公園休息，針對網路謠傳蓄意追撞、車上有粉圓等等都是純屬臆測。

三峽分局長劉文雄說明，目前余男只有短暫睜開眼睛，無法言語，因此無法進行筆錄，一切要待與檢方、醫院協調後才能開始，警方也有24小時戒護，更無市長前往探視一事。全案調查方向以釐清余男當天行程為主，仍不清楚是人為或是機械問題。

▲三峽分局長劉文雄說明。（圖／記者陸運陞翻攝）



經調閱監視器發現，余男在下交流道後並沒有直接返家，而是在繞行約20分鐘後，到一處公園短暫休息，之後再繼續開車上路，且余男除了學成路進入國成街的速度比較快，其他路段並沒有衝撞的狀況。

關於網路謠傳余男疑似是蓄意追撞死者女騎士，分局長澄清，余男與女子並不認識，且女子停等時蠻平靜的，余男也沒有積極的動作，研判沒有蓄意衝撞洪女，也沒有發生行車糾紛；還有目擊者指出駕駛座有2碗翻倒的粉圓，分局長說進行蒐證後，並沒有粉圓，若有其他可疑物品皆會一併送驗。

另搜尋余男過往的違規紀錄，僅有違規停車。分局長在此呼籲，民眾要秉持理性，不要無端揣測，一切待余男清醒後會進一步查證，本案檢警仍持續偵辦中。