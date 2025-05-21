三峽撞死人78歲翁疑「路怒症」？ 醫：68%致命車禍與此相關

記者黃楷元／台北報導

新北市三峽日前發生嚴重車禍，78歲駕駛余文正駕車撞死3人。網友仔細檢視其路線與監視畫面，質疑其肇事原因可能是因為患有「路怒症」。對此，精神科醫師楊聰財受訪表示，「所謂的路怒症，它並不是一個正式的精神疾病診斷，但它很可能某些精神疾病相關。」

楊聰財說明，例如「間歇性暴怒症」，屬於一種衝動控制障礙，或是反社會的人格特質，情緒起伏劇烈、很不穩定，這些都可能與一般民眾所稱的「路怒症」有關。

楊聰財指出，有這些問題的人，「當他覺得主觀上受到侵犯，讓他不開心，他可能就非常衝動，以失控的方式表達憤怒」。而這些情緒一旦在道路上爆發，駕駛就可能出現「惡性超車、怒罵、會逼車，甚至會去衝撞人家的意外」。

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楊聰財引述根據國際研究指出，「68%以上會致命的車禍，常常都會發現到駕駛可能屬於衝動攻擊性的駕駛，不排除是路怒症作祟」。

針對路怒症的處理方式，楊聰財認為可從生理、心理與環境三方面著手。生理方面，「萬一發現到有情緒控制障礙，臨床有些藥物可以緩和情緒」；心理方面則建議「接受認知行為心理治療，懂得尊重別人、理解法規，做好情緒EQ的管理」；至於環境面，則要藉由「家人親友的陪伴，適當地用說唱作寫等興趣嗜好，紓解壓力、緩和情緒，不要讓路怒失控像火山爆發，造成慘重意外」。

此外，楊聰財提醒，銀髮族群也特別要留意「退休造成的掌控感失落」。他指出，有些人在退休後會陷入心理空洞的感受，這時的心理狀態可能會變得異常敏感，自尊易受損。這時若「遭到他人衝犯，嚴重的話甚至可能萌生同歸於盡的想法」，都可能是潛藏的心理危機。

▲三峽78歲翁駕車衝撞造成三死慘劇，外界質疑可能是「路怒症」肇禍。（圖／記者陳以昇攝）