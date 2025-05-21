朱立倫回應國安簡報願「集思廣益」　盼賴清德勿再仇恨動員罷免

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨於就職滿一周年記者會上指出，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，國民黨主席朱立倫第一時間回應，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報。朱立倫今（21日）主持國民黨中常會時則說，不管是國安簡報或國事會議也好，願意一起集思廣益，更期待總統促成團結而不是造成仇恨。

朱立倫今日於中常會表示，希望總統促成合作，而非仇恨，大罷免就是仇恨動員，這是民主國家不願意見到的事，而司法追殺更是用來殲滅敵人，來造成更大仇恨與對立。

朱立倫批評，民眾黨前主席柯文哲已經被羈押快9個月，檢調押人取供的作為正是最大的不公，對藍營多人入罪、持續追殺，是司法迫害最明顯的現狀。

針對賴清德拋出成立「國家主權基金」，朱立倫則說，過去自己在行政院服務時就提出這樣的想法，民眾黨在總統大選時期也提出一樣看法，既然賴清德已經明確提出，國民黨願意一起深入討論，讓基金成為整體金融投資策略安定的力量。

朱立倫認為，國家主權基金必須跟既有的國發基金、國安基金有所區隔，就基金來源明確討論規範、具有一定規模，且能讓全民妥適監督，不能產生弊案。