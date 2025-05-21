中小學「手機管理」草案公布！入校集中保管　攜帶要家長同意

▲教育部公布校園行動載具使用原則草案，原則上採取集中管理，高中可再討論管理機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

各界關注「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」草案今（21日）公布。教育部指出，為避免學生在校使用行動載具而影響學習，國中小攜帶行動載具到校需經法定代理人同意，高中職也準用，進入校園以關機為原則，並由學校或各班以集中方式保管，在學習活動與緊急必要聯繫則可使用，高中職可另訂定管理規範，但應邀集師長及學生代表召開會議，共同討論管理機制。

教育部今天在公共政策網路參與平台公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，從今天起到6月1日對外進行意見徵詢。該草案提及，為有效管理校園內行動載具的使用，訂定「校園行動載具使用管理規範」。修正重點在於「明確化」、「彈性化」與「分階段」管理，讓學校能有所依據並因地制宜，以兼顧維護教學秩序與學生合理使用權益。

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教育部指出，為有效管理校園內行動載具的使用，維護學校的秩序和學習環境，參考各方意見，研議強化校園行動載具管理方式，以關機為原則前提下，再強化必要管理方式。

根據教育部公布草案，中小學生攜帶行動載具到校應經法定代理人同意，高級中等學校得準用。中小學攜帶行動載具到校後，應由學校或各班集中保管，高中職則由學校以同一方式管理，且高中職訂定管理規範時，應邀集教師、家長、學生各方代表召開會議，學校可依學生所攜帶不同的行動載具類型的使用樣態差異，共同討論適當管理及使用規範。

教育部指出，學校可依不同載具類型及情境，例如課堂臨時學習活動或個人緊急必要聯繫等，彈性調整管理或使用方式，並可依教學現場需求制定各校管理規範。各校所定的管理規範，每三年至少應檢討一次。



根據教育部長鄭英耀日前表示，為了讓青少年有一個更好的學習與成長環境，教育部訂出規範，也會尊重學校訂出的規範與辦法，原則上進入校園後手機集中管理，像是建立如「養機場」的統一集中管理方式，預計今年9月實施。